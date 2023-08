"Decidimos vir de última hora, saímos como as cabeças de chave 1, uma leve pressão por isso, mas sabíamos que todos os jogos eram jogados. Entramos bem firmes, concentradas. A final não foi diferente. Conhecíamos as rivais, são nossas amigas. Sabíamos que seria duro, mas mantivemos nossa estratégia e não demos brechas. Conseguimos colocar nosso melhor nível", disse Nogueira, que tem os patrocínios da FILA, Zeiq e Arena Pinheirinho e conta com os apoios da Acelera One e da Farmácia Artesanal Vinhedo.