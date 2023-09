Campeão do US Open até os 18 anos, há duas semanas, João Fonseca é considerado, por muitos especialistas, a maior esperança do tênis brasileiro atual. E o Grand Slam em Nova York foi exatamente seu último evento como juvenil. Agora, o foco total do carioca de 17 anos é o circuito profissional, onde já soma as quartas de final do Challenger de Florianópolis, em abril. Em torneios do circuito ITF World Tennis Tour, ele alcançou duas semifinais, incluindo no São Paulo Tennis Classic, em Mogi das Cruzes.