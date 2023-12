Para o vice-presidente da Confederação Brasileira de Tênis e diretor do torneio, Aristides Barcellos, o CBI por Equipes foi um sucesso e veio para ficar no calendário. “Encerramos o ano com um torneio impecável. Tivemos disputas do início ao fim, sempre com boas partidas entre os atletas e mostramos o trabalho que a CBT, junto com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), realiza para desenvolver a base do tênis brasileiro. Agradecemos a todos os clubes e atletas que participaram neste ano e vamos por mais em 2024”, destacou.