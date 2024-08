Ingrid Martins é vice-campeã do WTA de Barranquilla, na Colômbia

Ingrid Martins de roxo e parceira Gleason (Foto: Alfonso Suárez)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 18/08/2024 - 11:33 • Barranquilla (COL)

Ingrid Martins foi vice-campeã, no fim da noite deste sábado (18), no WTA 125 de Barranquila, na Colômbia, evento no piso duro com premiação de US$ 115 mil (equivalente a R$ 600 mil). A carioca e a americana Quinn Gleason foram superadas nos detalhes pela dupla da americana Jessica Failla e da japonesa Hiroko Kuwata por 4/6 7/6 (7/2) 10/7.

Esta foi a segunda decisão na temporada para Ingrid, que foi vice-campeã no WTA 125 de Palermo, na Itália.

— Foi uma boa semana, fizemos três jogos seguidos, positivo pra gente que estamos iniciando a parceria. A final foi decidida no detalhe, baixamos no segundo set o que custou um pouco e no final elas tiveram méritos. Nós tivemos nossas chances e não aproveitamos. Assim é o tênis, é pegar os aprendizados e levar para Cleveland. Semana que vem teremos mais uma oportunidade — disse a atleta.

Ingrid em Barranquila, na Colômbia (Foto: Alfonso Suárez)

Ingrid Martins e Gleason estreiam contra a dupla canadense formada por Bianca Fernandez e Leylah Fernandez no WTA 250 de Cleveland, nos EUA, em jogo que deve acontecer na segunda-feira. A competição termina no sábado.