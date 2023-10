GustavoRusso, patrocinado pela Yzzy, pela Vitafor e Dauf, e com parceria com a Beach Sports Areia - BSA, número 18 do mundo, estreou com vitória, nesta quinta-feira, no BT 400 do Rio de Janeiro, jogado na Praia de Copacabana, evento com premiação de US$ 35 mil e mais de 400 pontos no ranking.