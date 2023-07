A Equipe Vitafor, empresa líder do segmento de suplementos nutricionais, conta com Raquel Iotte , atleta atualmente colocada em 18° do Ranking Mundial ITF , bem como Gustavo Russo, 18º do mundo e campeão de quatro torneios na temporada, jovem de apenas 21 anos, Giovanni Cariani, que venceu dois torneios com Gustavo, está entre os 25 do mundo e tem apenas 20 anos, além de Daniel Schmitt (26º), Gabriel Santos (30º), Giovanni Bueres e o jovem de 19 anos, Augusto Russo, já entre os 75 melhores do mundo, e a atleta profissional e comunicadora Jana Arouca, que é uma referência no Segmento através das transmissões do esporte via Canal streaming PlayBT.