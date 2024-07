Djokovic vira jogo difícil, vai às oitavas em Wimbledon e encara Rune

Djokovic em Wimbledon (Foto: AELTC)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 06/07/2024 - 18:14 • Londres (Inglaterra)

Heptacampeão de Wimbledon, Novak Djokovic teve tarefa difícil neste sábado (6), mas garantiu sua passagem rumo às oitavas de final do torneio de Wimbledon, torneio mais tradicional do esporte.

O sérvio, número dois do mundo, derrotou o australiano Alexey Popyrin, 47º colocado, por 3 sets a 1 de virada, com parciais de 4/6 6/3 6/4 7/6 (7/3), após 3h01min de duração na quadra central do All England Club.

O duelo começou com a quadra aberta e o teto foi fechado a seguir por conta da chuva ao final do primeiro set, quando Popyrin havia saído na frente. O sérvio voltou melhor, venceu nos detalhes as parciais seguintes e teve um 0/40 no final do quarto. Popyrin sacou bem, vibrou com a torcida, mas no tie-break Nole foi mais eficiente. Djokovic vibrou e regeu a torcida com estilo violino.

Djokovic segue em busca do 25º título de Grand Slam e vence a terceira após a lesão no joelho. Ele passou por cirurgia e voltou quatro semanas após o procedimento.

Nole agora enfrenta o dinamarquês Holger Rune, 15º colocado, que precisou de cinco sets para passar pelo francês Quentin Halys.

Djokovic lidera por 3 a 2 no retrospecto entre eles, com vitória nas duas últimas partidas, realizadas no ano passado em Paris e no ATP World Finals.