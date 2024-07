Djokovic faz reflexão e pede mudanças no tênis: ‘Profundamente preocupante’

Djokovic em Wimbledon (Foto: AELTC)







Copiar Link

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 07/07/2024 - 11:02 • Londres (ENG)

Em entrevista coletiva após sua vitória sobre Alexei Popyrin, no sábado (6), em Wimbledon, na Inglatera, Novak Djokovic comentou que o tênis precisa de mudanças para atrair o público mais jovem e apontou os caminhos.

O sérvio, número dois do mundo, derrotou o australiano Alexey Popyrin, 47º colocado, por 3 sets a 1 de virada, com parciais de 4/6 6/3 6/4 7/6 (7/3), após 3h01min de duração na quadra central do All England Club.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Em termos de inovação no nosso esporte… além dos Slams, temos que descobrir como atrair um público jovem. O tênis, por um lado, está em uma boa posição, mas, ao mesmo tempo, quando olhamos para a Fórmula 1, por exemplo, e o que eles fizeram em termos de marketing, em termos de crescimento do esporte, em termos de corridas ao redor do mundo e quão populares eles são, acho que precisamos fazer um trabalho melhor no circuito. Os Grand Slams sempre vão dar certo. Mas acho que nosso circuito precisa ser melhor. Temos sorte de ser um esporte muito histórico e global — disse o sérvio que comentou sobre o estudo feito pela PTPA, a Associação que é um dos líderes há alguns anos.

— Acho que um dos estudos feitos pela PTPA há três ou quatro anos mostraram que o tênis é o 3º ou 4º esporte mais assistido no mundo junto com o críquete. O número 1 é futebol. Em segundo lugar está o basquete. Depois é tênis e críquete. Mas o tênis está em 9º ou 10º lugar na lista de todos os esportes em termos de uso, comercialização ou capitalização de sua popularidade. Acho que há um espaço enorme para crescimento. Estamos bastante fracionados como esporte. Há muitas coisas para analisarmos coletivamente e tentarmos melhorá-las. Precisamos aumentar o número de jogadores que vivem desse esporte. —

(Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)

— Muito raramente vejo na mídia que vocês escrevem sobre o fato de terem apenas 350 a 400 jogadores, homens, mulheres, simples e duplas, que vivem deste esporte neste planeta. Isso é profundamente preocupante para mim. Sim, falamos sobre o vencedor do Grand Slam ganhar isto ou aquilo. O foco está sempre no grande prêmio, mas e o nível básico ? Ainda estamos fazendo um trabalho muito ruim lá... um trabalho muito ruim. O tênis é um esporte muito global e adorado por milhões de crianças que pegam uma raquete e querem jogar, mas não a tornamos acessível. Não o tornamos tão acessível. Especialmente em países como o meu que não tem uma federação forte, que tem Grand Slam ou história ou grandes orçamentos… então acho que coletivamente todos nós temos que nos unir ou criar uma nova base, uma pedra angular do que realmente é o tênis… qual é o nível básico. — disse.

Nole comentou que o tênis está ameaçado por outros esportes de raquete:

— O tênis é o rei ou a rainha de todos os esportes com raquete. Isso é verdade. Mas a nível de clube, o tênis está em perigo. Se não fizermos algo a respeito, global ou coletivamente, eles vão converter todos os clubes de tênis em paddle e pickleball. Porque é mais econômico. Você tem uma quadra de tênis… você pode construir três quadras de paddle em uma quadra de tênis. Faça as contas simples. É muito mais viável financeiramente para o dono do clube ter essas quadras. Estas são algumas das coisas que eu queria compartilhar. No grande esquema das coisas, precisamos abordar todos estes desafios e questões. Porque eles já estão lá há algum tempo. Não acho que estamos abordando isso da maneira adequada. — finalizou.