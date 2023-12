O formato de disputa é o mesmo no torneio masculino e feminino. Na primeira fase, as seis duplas foram divididas em dois grupos, com três duplas cada, que jogaram entre si. As duas melhores duplas de cada chave avançaram para as semifinais, com as primeiras colocadas enfrentando as que avançarem em segundo do outro grupo. As duplas vencedoras desta fase se encontram na grande decisão do torneio, nesta sexta-feira (22).