Número 1 do Brasil, o catarinense integra o Time BRB Brasil na competição que será realizada na Represa de Guarapiranga, em São Paulo (SP), no Parque Praia do Sol, a partir desta terça-feira (5). Baran entra em quadra motivado pela conquista do BT 400, ao lado do italiano Michele Cappelletti, e pelo retorno ao terceiro lugar do ranking mundial.