Ele não sabia o que era uma queda no país desde as oitavas do Australian Open de 2018 diante do sul-coreano Hyeon Chung. Desde então foi campeão em 2019, em 2020, 2021, não jogou em 2022 diante da polêmica de não querer se vacinar, e em 2023 voltou e levantou o troféu no Grand Slam e também no torneio de Adelaide. Ainda venceu todos os seis jogos da ATP Cup em 2020. Foram 43 vitórias consecutivas do sérvio no país.