Por outro lado, o russo também teve tempo para comentar o trabalho de Carlos Alcaraz, que pelo segundo ano consecutivo “desinflamou” novamente no final da temporada. “Para mim, Alcaraz é muito estranho. Por que isso está acontecendo com el ? Porque na escola espanhola de tênis existe uma atividade física muito séria. Eles balançam de forma irreal e têm condições físicas sobrenaturais. Eles se concentram mais nisso do que no tênis. Para eles, o tênis fica em segundo plano. Dizem que primeiro é preciso correr e não se cansar e depois brincar do outro lado da quadra. O corpo não consegue suportar essas sobrecargas. Claro que aos 20 anos é muito cedo para sofrer as primeiras lesões. Depois aparecerão outras: vai em cadeia”, alertou Davydenko.