O espanhol sofreu uma pequena ruptura no músculo do quadril que o impedia de disputar jogos de cinco sets a partir de semana que vem. Ele disputou três jogos no ATP 250 de Brisbane, na Austrália, e no último não suportou as 3h26min e acabou eliminado nas quartas de final. Nadal disse não ser nada grave e espera jogar seu melhor em até três meses.