“É sempre especial ter oportunidade de defender as bandeiras do seu estado. Geralmente, a maioria dos participantes, seja tenista ou treinador, que está aqui representando o estado, tem na sua origem, o início da sua carreira, nesse estado que está aqui representando. Então, envolve uma emoção diferente. É um campeonato, mas no final do dia é como se fosse uma Copa Davis ou uma Billie Jean King Cup”, ressalta Rafael Westrupp, presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e da Confederação Sul-Americana de Tênis (COSAT).