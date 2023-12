Com a realização do BT Finals, Florianópolis entrou na rota dos grandes eventos da modalidade. E em grande estilo. Afinal, o torneio reúne poucas duplas, mas todas com os principais jogadores da parte alta do ranking mundial do Beach Tennis. A relação da cidade com as estrelas deste esporte não deve ficar restrita à competição que terminou na última sexta-feira (22). O objetivo é transformá-la em um evento oficial no calendário mundial, para que reúna anualmente os melhores jogadores do ranking em um formato especial de competição.