Bia Haddad sofre virada e é vice-campeã em Cleveland

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 24/08/2024 - 18:40 • Cleveland (EUA)

Bia Haddad Maia, número 23 do mundo, foi derrotada, na tarde deste sábado, na decisão do WTA 250 de Cleveland, nos Estados Unidos, evento sobre o piso duro com premiação de US$ 267 mil.

Após um ótimo começo, a brasileira desligou da tomada e acabou levando a virada da azarã americana McCartney Kessler, 98ª colocada, caindo por 1/6 6/1 7/5 após 2h06min de duração.

A final foi a primeira da brasileira no ano e desde seu maior título em novembro do ano passado no WTA Elite Trophy, em Zhuhai, na China. Ela permanece com três conquistas. As demais foram em 2022, ambas na grama de Nottingham e Birmingham, na Inglaterra.

Apesar da derrota, Bia terá subida de duas posições no ranking indo ao 21º lugar da tabela e aplicando seu melhor resultado de 2024 onde tinha apenas uma semifinal até então, há seis meses, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Kessler disputou sua primeira final na carreira e ergue sua primeira taça.

O jogo

Confiante, a brasileira começou a partida bem no saque, com a opção de saques abertos e tentando pressionar nas devoluções cruzadas com backhand. Nervosa, Kessler cometeu erros após boas devoluções da brasileira e foi quebrada no segundo game. Bia seguiu consistente, não foi pressionada e chegou a nova quebra no 6º game, quando trabalhou firme com trocas de linha de base e sacou sólida para o set.

No segundo a brasileira saiu na frente com quebra, mas a americana se recuperou empurrada pela torcida e fez seis games seguidos vendo a brasileira errar várias na rede e também imprimindo um ritmo mais forte nas bolas de fundo.

No terceiro set, Haddad Maia quebrou, fez 3 a 1, mas Kessler empatou o jogo. O duelo fiocu equilibrado com saque a saque até Kessler quebrar no 11º game e fechar com o apoio da torcida por 7/5.