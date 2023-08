Atual vice-campeã do WTA 1000 do Canadá, a paulistana númeo 1 do Brasil e 13ª do mundo, Beatriz Haddad Maia tem uma difícil estreia contra a espanhola Paula Badosa, ex-top 3 e atua 33ª do mundo. Porém, toda a chave da brasileira é complicada com Swiatek e Gauff no caminho.