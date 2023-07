Uma das personalidades esportivas mais buscada na internet brasileira nos últimos 30 dias, a paulistana foi questionada sobre como faz para lidar com a pressão de estar entre as melhores do mundo e chamando a atenção do público, principalmente o que está fora do tênis. "A gente (ela e sua equipe) conversa muito sobre isso. Eu me sentia muito mais pressionada jogando uns ITF US$ 25 mil, contra tenistas de ranking superior, elas jogando com menos pressão por resultado e eu precisava me recuperar", recordou a brasileira sobre seu retorno ao circuito após a suspensão por doping.