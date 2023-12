Com Djokovic lutando fisicamente no calor de Cincinnati, Alcaraz parecia pronto para avançar para a vitória quando liderou por um set e um break no ATP Masters 1000. Mesmo assim, Djokovic, de 36 anos, elevou seu nível em uma impressionante demonstração de resiliência física e fortaleza mental, salvando match-point no 5/6 no tie-break do segundo set antes de superar seu oponente mais jovem para ganhar o 39º título do Masters 1000, ampliando o recorde.