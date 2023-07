Allan Oliveira, 10º do mundo, natural de Santos (SP), que mora em São Paulo e treina na Arena Ibirapuera, conquistou, nesta terça-feira, a medalha de Ouro na Dupla Masculina nos Jogos Sul-Americanos de Praia, que estão sendo realizados em Santa Marta, na Colômbia.

O santista e o catarinense André Baran, terceiro do mundo, derrotaram a dupla cabeça de chave 2 dos venezuelanos Ramon Guedez e Carlos Vigon por 2 sets a 0 com parciais de 6/0 6/3. Esta é a primeira conquista de Allan vestindo a camisa da Seleção Brasileira. No ano passado ele havia sido vice-campeão mundial com o time no Mundial disputado no Rio de Janeiro.