Ao término do jogo, o candense desabafou: "É uma grande vitória. Foi um ano difícil, lidando com coisas novas. A cada vitória que eu consigo, fico feliz, daqui para frente. Claro que o torneio acabou de começar e quero ir mais longe. Ainda tenho grandes ambições. Eu nunca duvidei de mim mesmo. Há comentários a torto e a direito, mas no final das contas sei que meu tênis não me deixou. Sei que ainda posso jogar um ótimo tênis e provei isso hoje novamente. Então, vou tentar continuar assim e é um começo positivo. Vamos tentar manter isso rolando."