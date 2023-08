Koepfer torceu o tornozelo logo no primeiro game, parou o jogo para colocar uma bota no atendimento. Retornou reclamando do incomodo no pé e com seu treinador comentava que só não desistia por conta do público. Ele resistiu por uma hora, salvou dois break-points, confirmou o saque no quinto game da segunda etapa, mas optou por abandonar.