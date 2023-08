Até o momento ele venceu 48 dos 52 jogos do ano onde levantou o troféu de Wimbledon e está com 92,3% de aproveitamento. Se mantiver a tocada até o fim do ano vai bater a marca do sueco Kent Carlssson que em 1988 alcançou 89,3% com 50 vitórias em 56 partidas somando cinco títulos. A segunda melhor marca mais jovem é a de Bjorn Borg com 88,9% em 1977. Em terceiro lugar está Rafael Nadal em 2005 com 88,8% e Mats Wilander com 88% em 1983.