Apesar da vitória, Alcaraz apresentou um jogo muito errático e apressado. Esteve abaixo 4 a 2 no primeiro set, conseguindo a virada na bacia das almas e fechando em quase 1h30min de parcial com 26 erros não-forçados. Seguiu querendo definir logo os pontos no segundo set e levou uma quebra sendo derrotado. No terceiro set abriu uma quebra logo no primeiro game e com um pouco mais de consistência sustentou a vantagem até o final conseguindo nova quebra no último game.