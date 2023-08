"Não foi uma boa semana em Toronto, sei que tenho muitas coisas para melhorar aqui e estou muito motivado para isso. Sei que devo superar meus sentimentos ruins nesta última semana e fazer as coisas melhor do que fiz de todos os jogos lá, então espero colocar em prática agora", declarou um Alcaraz que defende as quartas de final colhidas aqui no ano passado, quando perdeu para Norrie. “Vejo que o torneio mudou muito, cresceu muito e os torcedores me mostraram seu carinho no primeiro treino que fiz. Sei que é importante chegar a Nova York o melhor possível, mas nunca se sabe o que pode acontecer. No ano passado não fui bem no Canadá nem aqui, e depois venci o US Open”, comentou Carlitos que está motivado para manter o número 1 do mundo esta semana.