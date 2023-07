Foi apenas o terceiro jogo contra Djokovic e a terceira batalha com duas vitórias para Carlos uma para cada lado em Grand Slams - derrota na semi de Roland Garros. Seria uma nova rivalidade no tênis ? "Espero que sim. Acho que mostrei que sou capaz de enfrentá-lo nas maiores fases após lutas épicas. Acho que estou pronto para seguir em frente e ser o grande rival do Novak".