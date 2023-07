Alcaraz carimbou sua classificação para o ATP World Finals sendo o primeiro a garantir a vaga. Ele assumiu a ponta do ranking do ano com 6675 pontos contra 5945 de Novak Djokovic que está bem perto da vaga e 5120 de Daniil Medvedev. Stefanos Tsitsipas e Jannik Sinner estão empatados em quarto lugar com 3175. Holger Rune, Andrey Rublev e Casper Ruud fecham o top 8 da temporada.