Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro

Depois de perder por 2 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa Rio, o América vai ter que se recuperar para passar pelo Volta Redonda. O jogo será na segunda-feira, tendo sido antecipado pela FERJ (Federação de Futebol do Rio de Janeiro), às 18h30. E o Mecão conta com um aliado: o calendário.

O jogo inicialmente seria na quarta-feira, porém o Volta Redonda pediu a alteração porque também está envolvido nas fases decisivas da Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe pega o Botafogo da Paraíba no domingo, 8 de setembro e queria mais tempo para se preparar. Só que por isso de novo terá que jogar duas partidas em 24h pela segunda semana seguida.

A primeira partida foi 2 a 0 para o Volta Redonda fora de casa, no Giulite Coutinho. O Mecão estava confiante que podia vencer, já que fez uma bela eliminatória contra o Friburguense, vencendo as duas partidas, com uma goleada em casa.

Volta Redonda reage

Mas o Voltaço mostrou que estava um nível acima após um primeiro tempo amarrado e mesmo com a empolgação local, fez 1 a 0 aos 10 minutos do segundo tempo e ampliou no final da partida.

Quem passar nesta eliminatória pega o vencedor de Serrano x Nova Iguaçu nas quartas de final da Copa Rio. O campeão pode escolher entre uma vaga na Copa do Brasil de 2025 ou se participa da Série D também no próximo ano. O segundo colocado fica com a vaga preterida pelo campeão.

E a partida de volta?

O América fez boas partidas na competição e não pode ser descredenciado. Ainda mais porque o Volta Redonda está com um calendário insano: na semana passada venceu dois jogos em menos de 24h, contra o América no jogo de ida e contra o Figueirense.

E nesta semana será o mesmo, já que pega o São Bernardo no domingo e o próprio América na segunda. Mas se na semana anterior o time colocou uma equipe alternativa no Brasileirão, agora deve fazer o contrário: agora começa a fase decisiva da Série C e o confronto da Copa Rio está bem encaminhado.

Por isso é de se imaginar um jogo mais pegado e equilibrado e o América terá suas chances. A vitória do Volta Redonda no segundo jogo paga 2,05 na Betano, enquanto a vitória do Mecão tem odd 3,35. O empate tem odd 3,30.