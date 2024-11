Venezuela não vence Brasil desde 2008; veja odds

Créditos: Foto Arena LTDA / Alamy Stock Photo | Venezuela não vence Brasil há 16 anos







Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

Venezuela e Brasil se enfrentam na quinta-feira, 14/11, às 18 horas, no estádio Monumental de Maturín. O jogo é válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Apesar de jogar na casa do adversário e vir de uma sequência mista de resultados, com três vitórias e duas derrotas, a Seleção Brasileira tem um fato a seu favor: a Venezuela não vence o Brasil há 16 anos.

A última vitória do rival no confronto entre as duas seleções foi um 0-2 em um amistoso em 2008. Desde então, foram sete vitórias da Canarinho e quatro empates. Sendo assim, será que nesta quinta-feira a Seleção Venezuelana irá quebrar o jejum de 16 anos ou o Brasil irá manter a hegemonia?

Venezuela x Brasil: odds para a partida

Segundo as casas de apostas, o Brasil é o franco favorito para vencer a partida contra a Venezuela. De acordo com a Superbet, a Seleção Venezuelana só tem 18% de chances de ganhar o jogo. Veja as odds da operadora a seguir:

Mercado: Resultado final Odds Vitória da Venezuela 5.65 Empate 4.00 Vitória do Brasil 1.60 Apostar na Superbet >>

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 12 de novembro de 2024 às 15 horas.

Jogadores mais cotados para marcar

Considerando que a equipe de Dorival Junior é a favorita para vencer o confronto entre Brasil x Venezuela, os jogadores mais cotados para marcar na partida são da Seleção Brasileira.

Vinicius Junior, Savinho e Lucas Paquetá são os três jogadores com maior probabilidade de marcar a qualquer momento na partida. As odds são, respectivamente: 3.90, 3.90 e 4.35.