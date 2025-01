A VBET Brasil vem chamando atenção de apostadores brasileiros por diferentes razões. Além de ser um dos serviços que obteve licença para atuar no país, será a substituta da Parimatch após a casa deixar o país.

Assim, com apostas pré-jogo, ao vivo e outros serviços, é preciso avaliar com atenção tudo que a plataforma disponibiliza, como o código promocional Vbet. Antes de se registrar, saiba mais no artigo abaixo.

Além disso, se você busca por sites de apostas online completos e com ofertas, saiba como utilizar o código promocional Betano e o código bônus Superbet.

Vantagens da VBET

Avaliando a fundo a VBET, é possível notar que muitos dos seus recursos e características são semelhantes a outras operadoras. Entretanto, há alguns aspectos que fazem a operadora se diferenciar. Entre esses diferenciais, são estes que mais fazem diferença na experiência:

A empresa responsável por gerir a VBET Brasil já está na lista de empresas autorizadas a oferecer tais serviços no país;

Oferece métodos de pagamento localizados para o mercado brasileiro, como Pix ou transferências bancárias, com valores mínimos acessíveis;

Sistema de ofertas disponibiliza promoções personalizadas conforme cada um dos tipos de apostas, com regras em português;

Suporte funciona sem interrupções, com o chat acessível em todas as páginas e diferentes endereços de e-mail;

Cash out disponível em grande parte dos mercados, sejam eles pré-jogo ou ao vivo.

Claro, a sua percepção pode mudar conforme suas preferências, hábitos, experiências passadas e assim por diante. Todavia, de forma geral, a VBET Brasil oferece um pacote completo e confiável.

Desvantagens da VBET

Qualquer serviço ou plataforma terá alguns pontos que não são tão intuitivos ou bem otimizados. No caso da VBET, essas características não impedem que o usuário use o serviço, mas valem ser mencionadas:

Saque pode levar até 12 horas via Pix, método que a boa parte dos brasileiros utiliza;

Ainda não é possível ativar recursos extras no login na VBET, como autenticação por múltiplos fatores, confirmação com SMS, entre outros;

Quem tem Android só consegue usar o app da plataforma baixando o apk pelo site oficial.

Como dito anteriormente, essas características também podem ter um impacto diferente conforme o que você busca. Para muitos, recursos adicionais para o login na VBET não são algo tão importante. Já a questão do saque pode ser contornada com outras formas de transferência.

A VBET é confiável? Análise detalhada

Há muitos fatores que podem influenciar na confiabilidade de uma casa de apostas. A primeira são as regras de utilização. Elas definem como serão os pagamentos, o que o jogador pode ou não fazer, etc. Taxas, processos de verificação e outros detalhes também costumam aparecer por lá.

Nesse sentido, os Termos e Condições da VBET Brasil encontram-se traduzidos para o português. É possível acessá-los tanto na versão para computador, como na versão móvel. O mesmo pode ser dito sobre a política de privacidade e as regras específicas para apostas esportivas.

Outra questão que não pode ser ignorada é a legalidade do serviço. Assim, a VBET possui licença de funcionamento em Curaçao e está na lista do Sistema de Gestão de Apostas do Brasil.

Ofertas na VBET Brasil

O sistema de promoções da VBET é bem organizado. O jogador pode navegar por diferentes categorias, mostrando onde a promoção se aplica. Ao clicar em uma delas, é possível ver como a oferta pode ser usada, o que oferece e suas regras.

Inclusive, esse é um dos diferenciais da VBET Brasil. Por lá, é possível ter uma noção prévia de como um bônus pode ser utilizado e como cumprir cada critério.

Visite o site da Vbet Brasil para fazer apostas esportivas ou jogar online | Crédito: Reprodução / VBet Brasil

Também é possível utilizar um código promocional da VBET tanto no registro, como no menu de usuário. Abaixo estão três que se destacam entre as disponíveis.

Oferta de cashback

O cashback da VBET funciona da seguinte forma: o jogador pode receber até 10% do valor perdido durante a semana. Ou seja, não se aplica a todas as apostas, mas apenas as que não se concretizaram. Além disso, possui as seguintes condições:

Para o cashback ser ativado, o jogador deve ter feito 3 ou mais apostas durante a semana;

Apenas são consideradas apostas com odds mínimas de 1,30, com valor mínimo de R$10;

O valor do cashback costuma ser disponibilizado nas segundas-feiras, às 10 horas;

O valor do cashback vai até R$200.

É preciso utilizar o saldo extra em até 5 dias após ser transferido para a conta.

As regras acima valem apenas para o cashback para apostas esportivas. Já para o cassino, há oferta de cashback muda um pouco tanto na porcentagem, como nas condições de uso.

Oferta de bônus acumulador

Vários jogadores preferem fazer apostas múltiplas, em que 2 ou mais palpites são incluídos no mesmo bilhete. Se for o seu caso, a VBET disponibiliza uma porcentagem adicional para esse tipo de aposta. Funciona assim: conforme o jogador adiciona apostas, recebe uma porcentagem extra.

A tabela vai de 3% para apostas com 2 palpites, até 100%, para apostas com 20 ou mais palpites. Além disso, se aplicam estas regras:

Cada seleção deve ter odds mínimas de 1,30;

Caso alguma seleção esteja abaixo desse número, não contará para o cálculo da porcentagem;

A oferta só gerará até R$100.000 de valor extra;

Apostas usando o sistema BetBuilder, Edibet ou ofertas de apostas extras.

Oferta de missão de esportes

Essa promoção oferece uma aposta extra para os jogadores. Para ativá-la, o usuário precisa ter feito 3 apostas múltiplas, com odds mínimas de 1,30 por seleção. Além disso, cada aposta deve ter 2 seleções e deve ser de R$10 ou mais.

Após isso, a plataforma gerará 10% do valor do bilhete como uma aposta extra. É possível gerá-la até duas vezes por dia.

No caso da missão 2, é preciso que cada aposta tenha 3 seleções. Nesse caso, a porcentagem será de 20%, até R$50.

Por fim, a missão 3 gera uma aposta extra com 30% do valor do bilhete, até R$75. Nesse caso, as apostas devem ter 4 ou mais seleções. Se o usuário quiser, poderá completar os requisitos das três, duas vezes no mesmo dia.

Como fazer cadastro na VBET?

O registro na VBET pode ser feito em poucos minutos, com um formulário que solicita apenas as informações mais necessárias. Nesse sentido, para evitar dúvidas, basta seguir este passo a passo:

Acesse o site da VBET Brasil e clique no botão Cadastrar; Em seguida, preencha as informações na etapa 1: e-mail, senha, moeda e CPF; Clique em Verificar para confirmar se o CPF está correto; Clique em Próximo para a etapa 2, em que é preciso informar: sobrenome, nome de usuário, gênero, número de telefone e código promocional VBET; Leia a Política de Privacidade e os Termos e Condições Gerais e sinalize caso concorde; Para finalizar, clique em Cadastrar.

Se não tiver um código promocional VBET, você poderá deixar essa parte em branco. Além disso, após fazer o login na VBET, é possível informar códigos promocionais no menu de usuário.

A Vbet traz variedade de mercados de apostas esportivas

Como apostar na VBET?

Depois de fazer o cadastro na plataforma, você poderá fazer suas primeiras apostas. Claro, é preciso fazer um depósito antes, já que é necessário ter saldo na conta para apostar. Após o pagamento ser confirmado, este tutorial mostra como apostar na VBET:

Faça login com sua nova conta. Você também pode ajustar para fazer login via WalletConnect ou com algumas redes de blockchain; Com sua conta aberta, clique em Esportes para ver os mercados pré-jogo disponíveis ou em Ao vivo para os mercados em tempo real; No lado esquerdo, você pode escolher um esporte. Ao selecionar, na mesma aba será possível escolher um país ou região, com os torneios sendo mostrados em seguida; Após selecionar a competição, serão mostradas as partidas cobertas, com o mercado 1x2 e mais de/menos de. Se quiser, poderá já selecioná-los. Já para escolher outro mercado, clique na seta à direita da cotação Menos de; Depois de selecionar um palpite, você poderá escolher outros para uma aposta múltipla ou confirmar a aposta; Para confirmar a aposta, insira o valor e clique em Faça a aposta. Antes, se desejar, poderá ativar a função Contra-oferta.

Opções de apostas esportivas na VBET

O catálogo de apostas esportivas na VBET engloba dezenas de apostas esportivas. É possível escolher desde os mais famosos, como futebol, até alguns bem específicos.

Por exemplo, há torneios de xadrez, esqui, bandy, etc. Abaixo, estão análises dos esportes que costumam ser mais buscados, com uma visão específica para cada segmento.

Futebol na VBET

O futebol não só é o esporte com mais entusiastas no Brasil, como em grande parte do planeta. Nesse sentido, a operadora cobre grande parte dos torneios nacionais, assim como as copas nacionais. Ainda, há várias divisões de acesso. Do Brasil, é possível escolher:

Todas as divisões do Brasileiro (quando o torneio está ocorrendo);

Vários campeonatos estaduais, alguns até com a segunda divisão;

Copa do Brasil, Copa do Nordeste e outras competições semelhantes;

Torneios como a Copa São-Paulo, com times juniores.

Basquete

Normalmente, os fãs de basquete buscam dois torneios para fazer suas apostas: NBA e NBB. Ambas estão disponíveis na VBET, com todas as partidas tanto na aba pré-jogo, como na aba ao vivo.

Além das duas ligas, é possível apostar em jogos de torneios europeus, de outros países da América do Sul, Ásia, etc. Ou seja, o catálogo é bem amplo.

Tênis

A cobertura de tênis abrange tanto os torneios mais conceituados, como aqueles com tenistas não tão bem ranqueados. Ou seja, competições como Roland Garros e US Open, e competições como as organizadas pela ITF.

e-Sports

Os e-Sports que a VBET cobre são variados, tal como nas outras categorias citadas. Assim, é possível escolher torneios de jogos como:

League of Legends, Mobile Legends, StarCraft 2 e Dota 2;

Counter-Strike 2, Valorant e Call of Duty;

Warcraft III, Brawl Stars e King of Glory.

Boa parte das partidas cobertas possuem streaming da partida em tempo real. Além disso, é possível ver o placar atualizado, caso esteja apostando ao vivo.

Vôlei

Tal como no basquete e no tênis, a VBET oferece apostas para os torneios brasileiros e internacionais mais populares. Ou seja, estão por lá opções como a Superliga Brasileira, Liga Polonesa, Liga Turca, etc. Ainda, há as competições entre seleções, quando disponíveis.

Mercados de apostas VBET

Os mercados de apostas na VBET costumam ser personalizados conforme o esporte que o usuário está apostando. Por exemplo, no tênis, há apostas no número de sets e games, enquanto no futebol, há mercados para o número de gols, pênaltis, etc.

Todavia, há também opções em comum entre a maioria dos segmentos. Dentre essas opções, algumas se destacam ou pelas odds ofertas, ou pela popularidade. Os tópicos abaixo abordam três dessas opções.

1 x 2 – Escolha o Vencedor da Partida

Esse é o mercado mais básico das apostas na VBET e mais escolhido na maioria dos eventos. Em resumo, você apontará qual será o vencedor da partida. Além disso, se o esporte der essa possibilidade, o jogador também pode palpitar num possível empate.

Geralmente, a opção é mostrada logo ao abrir o campeonato, tendo em vista que muitos apostadores focam nessa opção. Ainda, há variedades dela, como os handicaps. Nesse caso, além de apontar o vencedor, o jogador pode escolher um resultado com um placar modificado.

Empate Anula

Essa é outra opção muito conhecida entre as apostas na VBET, escolhida por aqueles que buscam diminuir as diferentes variáveis. Como assim? Enquanto no 1x2 o jogador pode escolher entre vitória de um dos lados ou empate, neste apenas é possível escolher vitória de um dos lados.

Entretanto, se a partida terminar em empate, o jogador não fica sem o valor do bilhete. Em vez disso, o valor apostado retorna para sua conta. Esse é o motivo para muitos buscarem essa opção na VBET. Inclusive, está disponível nos principais jogos de futebol, com poucas exceções.

Apostas Futuras

Às vezes, o jogador não quer apostar no resultado de uma partida específica, mas sim de todo o torneio. Por exemplo, quem vai ser o campeão ou quais times serão rebaixados. Esse tipo de aposta é chamada de aposta futura ou aposta de longo prazo.

No caso da VBET, a disponibilidade varia. De forma geral, é mais comum encontrar em categorias como Fórmula 1 ou Stock Car.

Odds na VBET

Avaliar as odds de uma casa de apostas online é algo que exige uma certa experiência. Com muitos eventos e incontáveis mercados, a maioria dos jogadores apenas compara os números entre algumas operadoras antes de fazer seu palpite. Entretanto, há outras formas de avaliar.

No caso da VBET, o primeiro ponto foi ver que os números estão no padrão do mercado, sem se distanciar do esperado. Além disso, costumam ser atualizados conforme mudanças nas tendências, no caso das apostas pré-jogo. Nas apostas ao vivo, as mudanças são ainda mais dinâmicas.

O segundo ponto é que as odds podem ser analisadas em conjunto com estatísticas que o próprio site fornece. Isso pode ser um diferencial para apostadores iniciantes ou para quem quer um serviço que reúna tudo num só lugar.

Apostas ao vivo na VBET

A aba de apostas ao vivo conta com praticamente os mesmos esportes da aba pré-jogo. A diferença está apenas na disponibilidade de eventos, já que esta depende das partidas acontecendo no momento do acesso. Ainda assim, mesmo na madrugada, ainda há muitas partidas.

Somado a isso, os mercados em cada evento são bem variados. Há mercados mais tradicionais, como 1x2 e número de gols, além de handicaps e opções únicas para o esporte. Em partidas de maior relevância, é possível até mesmo encontrar mercados especiais da VBET.

A VBET tem livestreaming?

Sim, a VBET oferece streaming ao vivo em vários eventos da aba Ao vivo. Nesse sentido, o jogador não precisa sair do site para assistir a essas partidas. A transmissão possui boa qualidade de imagem e som, além de se manter estável, com raras exceções.

Sobre como acessar o streaming, é preciso apenas estar com sua conta aberta e ter algum saldo disponível. Em seguida, o usuário pode clicar no símbolo da câmera no lado direito. Se quiser, poderá clicar no símbolo na parte esquerda para ver todas as partidas com transmissão.

Opção de cash out

Cash out é um recurso disponível nas apostas esportivas que pode modificar como você faz suas apostas. Desse modo, é possível utilizá-lo para finalizar uma aposta antes do seu resultado.

Por exemplo, em vez de aguardar que um jogo de futebol em que você apostou termine, você pode ativar o cash out. Em vez de receber o valor que seria dado caso a aposta fosse concretizada, o jogador recebe um valor oferecido pela casa. Apesar de diferente, este valor não depende do resultado do evento. No caso da VBET, é possível saber quais mercados contam com cash out ao buscar o símbolo do cifrão verde. Para usá-lo, é preciso acessar o bilhete da aposta.

Acesse a Vbet Brasil pelo celular para fazer suas apostas de forma rápida

App VBET - Disponível para Android e iOS

Quem vai apostar pelo celular poderá acessar a plataforma de duas formas: pela versão móvel ou pelo app. Nesse sentido, a plataforma oferece muitos recursos em ambos os casos. Mais precisamente, é possível fazer tudo que pode ser feito na versão de computador.

Como baixar VBET para Android (apk)?

Por enquanto, não é possível baixar o app da VBET pela Play Store. Em vez disso, o jogador pode baixar o arquivo apk da VBET pelo site oficial. O resultado com o apk da VBET será o mesmo: você poderá instalar o aplicativo e ter uma experiência mais otimizada da plataforma.

A interface muda conforme o tamanho da sua tela, assim como os botões e outros recursos interativos. Também é possível usar cash out, acessar o streaming, fazer saques, etc. Se preferir, em vez de baixar o programa, poderá usar a versão móvel via navegador.

Como baixar o app da VBET no iOS?

Em algumas regiões, não é possível baixar o app da VBET. Apesar de disponível na App Store, há questões regionais que podem impedir o download. Se for o seu caso, então poderá recorrer à versão móvel. Basta usar o navegador presente no iPhone para isso.

Para tornar a experiência mais simples, o navegador permite criar um ícone na tela inicial. Nesse sentido, basta tocar no botão de compartilhar, representado por uma seta para cima. Depois, selecione a opção para criar o atalho. Você conseguirá abrir o site com um toque.

Métodos de pagamento na VBET

Antes de se registrar, é importante saber como o sistema de pagamentos da VBET funciona. Afinal, é preciso saber os valores mínimos, tempo de transferência e até se os métodos oferecidos são os que você utiliza. Os tópicos abaixo vão explorar essas questões com mais detalhes.

Como fazer depósitos na VBET?

Após se registrar na VBET, você já poderá fazer um depósito, sem ser necessário passar por procedimentos extras. O procedimento é bem simples, mas é importante conhecer os passos necessários previamente. Dessa forma, é possível depositar seguindo esses passos:

Acesse o site oficial da VBET em seu navegador, ou use o app da operadora; Em seguida, faça login na VBET com sua conta (se já for registrado); Na página seguinte, clique em Depósito; Escolha uma das formas de pagamento disponíveis por lá; Insira o valor que deseja depositar na parte nomeada Valor; Clique em Depositar e use as informações mostradas na tela seguinte para fazer o depósito.

Opções de depósito

Atualmente, é possível escolher várias formas de pagamento para depositar na VBET. São as seguintes:

Pix;

Transferência bancária;

etc.

O depósito mínimo é de R$1. De forma geral, os depósitos costumam ser processados e confirmados em poucos segundos.

Como fazer saques na VBET?

Após fazer alguma aposta, o jogador pode utilizar a função de saque para retirar o saldo e transferir para uma conta bancária ou carteira digital. Nesse caso, o site pode exigir que o apostador faça um procedimento chamado verificação de identidade.

A verificação envolve enviar fotos de alguns documentos, como comprovante de identidade e de domicílio. Após o serviço confirmar sua identidade, este será o passo a passo para fazer uma retirada:

Acesse o site ou use o app da VBET e faça login com sua conta; Abra o menu de usuário clicando no ícone ao lado da bandeira do Brasil; Na nova página, selecione Gestão de Saldo e, em seguida, Retirar; Escolha um dos métodos de pagamento; Insira o valor e outras informações que o site pode pedir; Confirme sua transferência clicando em Retirar.

Opções de saque

Os mesmos métodos utilizados para depósitos também podem ser usados para os saques. Nesse caso, os valores e tempo de processamento podem mudar. De qualquer forma, estes são os métodos de saque:

Pix;

Pay4Fun;

AstroPay;

Transferência bancária, etc.

O saque mínimo é de R$4 via Pay4Fun. Já com Pix, o valor mínimo de retirada é R$10. O prazo pode ser de até 12 horas com Pix, mas pode também levar menos tempo.

Suporte VBET - Atendimento ao Cliente 24 Horas

Ao surgir algum problema, dúvida ou qualquer outra necessidade de suporte, o usuário pode recorrer aos atendentes da VBET Brasil. Eles estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias na semana através de:

Chat ao vivo;

E-mail.

Somado a isso, há uma aba de perguntas frequentes. Nela, o usuário encontrará explicações sobre alguns recursos ou regras da operadora. Assim, não será necessário recorrer ao suporte, simplificando a experiência.

Licença de Apostas VBET

Originalmente, a VBET Brasil possui uma licença de apostas emitida pelo Conselho de Jogos de Curaçao. Essa instituição é responsável por várias outras operadoras, sendo conhecida no mercado de apostas online.

Todavia, o Brasil passou a exigir que as plataformas se registrem por aqui, caso ofereçam seus serviços no país. Dessa forma, a VBET está registrada na lista de solicitações da SIGAP, o Sistema de Gestão de Apostas. A empresa responsável por sua operação é a SC Operating Brasil LTDA.

É legal apostar na VBET no Brasil?

Sim, é legal apostar na VBET Brasil. Como dito acima, a empresa está registrada na lista de solicitações da SIGAP. Assim como outras operadoras, essa é uma exigência que foi cumprida pelo site. Mas será que a plataforma também cumpre outras condições para atuar no Brasil?

Ao avaliar seus serviços, bônus, sistema de pagamento, regras e outros detalhes, é possível dizer que sim. Rapidamente, a VBET atualizou seu site e seu app para estar conforme as novas diretrizes.

Perguntas Frequentes sobre a VBET

O que é VBET?

VBET é uma casa de apostas online que oferece palpites esportivos e jogos de cassino. O serviço funciona tanto pelo navegador, como pelo app oficial. Além disso, a plataforma conta com recursos extras, como streaming ao vivo, sistema de mesas virtuais de pôquer, entre outros.

Como funciona a VBET?

A VBET funciona através do site ou app oficial. Para apostar, o jogador precisa criar uma conta e fazer um depósito usando um dos métodos de pagamento disponíveis.

O que significa handicap asiático na VBET?

Handicap asiático na VBET é um mercado de apostas esportivas que considera uma desvantagem fictícia para um dos lados. Por exemplo, time X vencerá, mas o palpite só será confirmado se for por 2 ou mais gols de diferença.

O que é Cash Out na VBET?

Cash out na VBET é um recurso que permite encerrar uma aposta antes que o próprio resultado do evento seja definido. Para saber sua disponibilidade, é preciso buscar pelo símbolo do cifrão verde mostrado em cima do mercado. O valor pode mudar conforme a política da operadora.