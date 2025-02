O confronto entre União Rondonópolis e Vasco da Gama pela 1ª fase da Copa do Brasil acontece nesta quarta-feira (18/02). O jogo vai ser disputado no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, às 21h30. Dessa forma, saiba mais sobre as equipes e os mercados de gols disponíveis para apostar nesta rodada.

Ir para a bet365

Por fim, veja como usar o código de indicação bet365 e o Betano bônus para começar suas apostas de forma segura e com diferentes recursos.

Odds União Rondonópolis x Vasco

A partida é mais uma daquelas marcada pelo desequilíbrio. Na elite nacional, o Vasco da Gama entra disparado como o mais cotado. Influenciado também pelo fato do duelo ocorrer em campo neutro. A equipe carioca tem odds de 1.40 para um triunfo no tempo normal. Já o União Rondonópolis corre por fora, cotado em 7.50.

Vale ressaltar que as odds são do momento da publicação deste artigo. Portanto, ainda podem sofrer alterações. Ainda assim, vale ficar de olho nas opções para apostas em gols neste jogo.

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 17 de fevereiro de 2025 às 17 horas.

Gols primeiro tempo

Por ser um jogo mata-mata, a expectativa é que o União Rondonópolis tenha uma estratégia mais defensiva. Mesmo que largue atrás, o time não deve se abrir ainda na primeira etapa.

Desta forma, uma possibilidade é apostar em um primeiro tempo menos movimentado. Com isso, o palpite no total abaixo de 3.5, que está cotado em 1.36. A etapa tem que terminar com até três bolas nas redes.

Outro mercado que chama a atenção relacionado à primeira etapa é o ambos marcam não. Novamente, o foco fica apenas para o resultado até o intervalo. Esta aposta tem odds de 1.22 e no máximo uma das equipes pode balançar as redes neste período do confronto.

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 17 de fevereiro de 2025 às 17 horas.

Apostas por etapas

Um segundo cenário é considerar os desempenhos em cada uma das etapas. Aqui, é possível indicar qual será o tempo com mais gols. Ao escolher a segunda etapa, encontra odds de 2.05. Já o retorno para um primeiro tempo com mais gols está cotado em 3.10 para 1.00.

É possível ainda apontar o Vasco individualmente. A aposta que o time marca na primeira etapa está cotada em 1.57, enquanto o gol no segundo tempo paga 1.36.

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 17 de fevereiro de 2025 às 17 horas.

Resultado

Outro caminho é também considerar o resultado junto dos gols na hora de apostar. Desta forma,é possível encontrar novas possibilidades. Uma delas é o handicap, que exige um triunfo por um placar maior. No caso do Vasco com -1.5, o clube tem que ganhar por dois ou mais de saldo. As odds para este cenário são de 2.10.

O valor sobe se esperar uma goleada Cruzmaltina. O time carioca com o -2.5 tem odds de 3.80. Com esta opção, o confronto tem que terminar com uma vitória por três ou mais gols de diferença.

Já se fizer uma aposta combinada de vitória do Vasco com total de gols acima de 3.5, encontra odds turbinadas de 5.20. Com esta opção, o duelo tem que ter pelo menos quatro bolas nas redes, mas não importa o saldo.

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 17 de fevereiro de 2025 às 17 horas.