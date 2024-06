Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 13:23 • São Paulo (SP)

A Superbet é uma ótima opção para suas apostas Eurocopa. Afinal, traz uma boa variedade de mercados e uma cobertura ampla dos jogos para os usuários brasileiros. Por isso, vale a pena conferir a plataforma antes de registrar seus palpites.

Neste guia, mostramos quais são os principais mercados e dicas para apostar na Eurocopa. Além disso, trazemos detalhes sob

Principais mercados de aposta na Eurocopa

Existem muitas opções diferentes para quem deseja apostar na Eurocopa. Afinal, esse é o principal torneio de seleções da Europa e reúne grandes equipes, como Alemanha, Itália, Inglaterra, França e Espanha.

Não sabe por onde começar? Em seguida, listamos os principais mercados de apostas Eurocopa Superbet para a edição deste ano.

Vencedor

As apostas de longo prazo mais populares na Eurocopa são aquelas voltadas ao vencedor do torneio. Afinal, esse é o palpite mais básico quando uma nova competição se inicia. Todos queremos acertar o nome da seleção campeã. Então, para a edição deste ano, já vale a pena ficar de olho em equipes como as da França e da Inglaterra.

Artilheiro

Este é outro mercado de apostas que só tem um desfecho ao final do torneio. Portanto, é mais uma opção interessante para quem deseja curtir todas as fases na expectativa de conhecer o resultado do seu palpite. Este ano, a Eurocopa tem claros favoritos à artilharia, incluindo nomes como os de Harry Kane (Inglaterra) e Kylian Mbappé (França).

Finalista do torneio

Para quem prefere não esperar até o resultado final da Eurocopa, esta pode ser uma opção interessante. Afinal, basta dizer se uma determinada seleção chegará ou não à decisão do torneio. Por isso, você já fica sabendo se ganhou ou não com o desfecho das semifinais. França e Inglaterra também surgem como as maiores favoritas neste caso.

Equipe com mais gols marcados

Neste caso, a aposta é em qual seleção fará mais gols ao longo do torneio. Esse não é um mercado tão comum em outras plataformas. Então, acaba sendo um diferencial importante da Superbet. Normalmente, as equipes mais bem cotadas são aquelas com potencial de fazer muitos jogos no torneio.

Partida final

Neste caso, você deve acertar os nomes dos dois finalistas da Eurocopa. Para quem procura um mercado de apostas com odds mais elevadas, esta é uma ótima opção. Afinal, se acertar o nome de um finalista já é difícil, imagine prever quem serão os dois adversários na grande final.

Eurocopa Superbet: Dicas para Fazer Apostas

A Eurocopa oferece muitas oportunidades de apostas para os usuários. E algumas dicas podem fazer a diferença na hora de fazer palpites na Superbet. Veja a seguir algumas formas de melhorar sua experiência de apostas durante a competição.

Pesquise sobre as seleções

O primeiro passo, antes de sair fazendo suas apostas Eurocopa, é conferir a condição atual das seleções que estarão no torneio. Afinal, as coisas podem mudar rapidamente no mundo do futebol. A equipe que ontem fez um vexame pode ser uma das favoritas ao título de amanhã. Então, confira o retrospecto recente de cada time e o momento técnico e físico das seleções.

Informe-se sobre os jogadores

As individualidades não são o único fator para o sucesso de uma equipe de futebol. Mas podem ser decisivas. Por isso, avalie as convocações de cada seleção e informe-se sobre eventuais desfalques. Confira quais jogadores chegarão em boa fase ao torneio e quais estão em más condições físicas, entre outros aspectos fundamentais.

Estude os mercados de apostas

A Superbet é uma das casas de apostas com mais mercados disponíveis para apostar na Eurocopa. Portanto, você não precisa se prender apenas às opções tradicionais. Confira os tipos de palpites disponíveis e tente encontrar algo com que você se sinta confortável para registrar suas apostas.

Aposte com responsabilidade

Seja qual for o tipo de aposta que você deseja fazer, lembre-se sempre da importância do Jogo Responsável. Não aposte mais dinheiro do que você pode se dar ao luxo de perder. Também saiba a hora de parar, evitando assim ter prejuízos além do normal.

Promoções da Superbet para a Eurocopa

Ao se cadastrar na Superbet, você pode ganhar um bônus de boas-vindas para apostas na Eurocopa e em outras competições. Essa é uma oferta disponível para todos os novos usuários da operadora.

Atualmente, o bônus é de R$500 em apostas esportivas. Para reivindicar seu bônus, você deve se cadastrar e realizar um primeiro depósito a partir de R$50 em sua nova conta de usuário. Em seguida, o crédito extra será adicionado ao seu saldo.

Como se cadastrar na Superbet

É bem simples criar uma conta para fazer apostas na Eurocopa Superbet. Afinal, essa plataforma tem um site fácil de navegar e oferece um processo de registro bastante rápido. Veja quais são os passos para se tornar cliente:

1- Em primeiro lugar, entre no site da Superbet e clique em “Registre-se”.

2- Em seguida, preencha dados pessoais.

3- Por fim, clique em “Criar uma conta” para finalizar o cadastro.

É importante fornecer apenas dados verdadeiros ao criar sua conta na plataforma. A qualquer momento, a operadora pode solicitar documentos que comprovem sua identidade. Então, você deve estar preparado para validar as informações e, com isso, evitar problemas ao utilizar sua conta de usuário.