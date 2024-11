Santos será campeão na 37ª rodada? Veja as odds

Créditos: Associated Press / Alamy Stock Photo | Santos pode ser campeão com antecedência







Escrito por Lance! • Publicada em 17/11/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

O Santos está com a mão na taça da Série B 2024. Na liderança com 68 pontos, o Peixe tem cinco pontos de vantagem para o segundo colocado, o Mirassol. Sendo assim, se vencer o próximo jogo, o time paulista vai a 71 pontos e não poderá mais ser alcançado, mesmo faltando uma rodada para o fim do campeonato.

Pela 37ª rodada, o Santos enfrenta o CRB. A partida acontece neste domingo, 17/11, às 16 horas. Jogando na Vila Belmiro, em caso de vitória, o time comandado por Fábio Carille comemora a conquista em casa com uma rodada de antecedência.

Santos vence o CRB? O que dizem as odds

O CRB não vive bom momento. Vindo de três derrotas nos últimos cinco jogos, a equipe alagoana está em 16º lugar com 39 pontos, apenas um a mais do que o primeiro colocado do Z-4, a Ponte Preta.

Portanto, jogando em casa, com o apoio da torcida, contra um time que luta contra o rebaixamento, as circunstâncias favorecem o título antecipado do Santos.

Segundo as casas de apostas, o Santos é o franco favorito para vencer a partida deste domingo. De acordo com a Betsul, o CRB tem apenas 16% de probabilidade de surpreender e levar os três pontos. Veja as odds da operadora na tabela a seguir:

Mercado: Resultado final Odds Vitória do Santos 1.53 Empate 3.75 Vitória do CRB 6.08 Apostar na Betsul >>

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 14 de novembro de 2024 às 12h30.

Wendel: herói do título?

Atrás apenas do Ceará, o Santos é o segundo ataque mais efetivo da Série B. Responsável por 10 dos 56 gols do Peixe no campeonato, Guilherme Augusto é o artilheiro da equipe. No entanto, ele não é o jogador com maior probabilidade de marcar na partida segundo as casas de apostas.

O mais cotado para fazer um gol no jogo entre Santos e CRB é Wendel. A odd para um gol do centroavante segundo a Betsul é 2.46.