Real Madrid x RB Salzburg: dicas de mercados para apostar

Real Madrid e RB Salzburg se enfrentam pela 7ª rodada da Champions League. A partida acontece nesta quarta-feira, 22/01, às 17 horas, no estádio Santiago Bernabéu.

Visitar a Sportingbet >>

O Real Madrid é o atual campeão da Champions League, além de ser o time que detém mais troféus do campeonato: 15. No entanto, o time de Carlo Ancelotti não faz uma temporada de 24/25 a altura de sua grandeza.

Atualmente a equipe espanhola está em 22º lugar. Isso significa que conquistar uma vaga direta para as oitavas de final é improvável, e é preciso atenção para pelo menos se classificar para os playoffs.

Veja como ativar o código promocional Sportingbet.

Ainda assim, para a partida desta quarta-feira, a disparidade entre Real Madrid e RB Salzburg é alta. Confira as odds para o jogo:

Vitória do Real Madrid

1.08 na Sportingbet

1.071 na bet365

Empate

13.50 na Sportingbet

13.00 na bet365

Vitória do RB Salzburg

26.00 na Sportingbet

21.00 na bet365

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 22 de janeiro de 2025 às 10h30.

Pensando nisso, analisamos as odds e fizemos uma seleção de mercados com odds mais relevantes para você apostar.

Ambos marcam

Apesar de ter um ataque muito bom, a defesa do Real Madrid não vem sendo a mais eficiente. Na Champions League, a equipe sofreu 11 gols até agora, o que resulta em uma média de quase 2 gols sofridos por partida.

Portanto, vale apostar no mercado “Ambos marcam - sim”. A odd para esta opção na Sportingbet é 2.10.

Outra opção é apostar em ambos marcam atrelado à vitória do Real Madrid. A odd para “Real Madrid vence e ambas as equipes marcam” na Sportingbet é 2.40.

Total de gols

Nos últimos cinco jogos do Real Madrid, independente do campeonato, o mínimo de gols na partida foi três e o máximo foi sete. Já nos jogos do RB Salzburg, o mínimo foi três e o máximo foi seis. Sendo assim, vale apostar em uma partida com muitos gols.

A odd para mais de 2.5 gols é baixa: 1.20. Portanto, vale atrelar a outros mercados. Por exemplo: a odd para “Total de Gols/ Para Ambos os Times Marcarem” na bet365 é 2.20.

Vinicius Jr.

O jogador brasileiro é uma das grandes forças do Real Madrid. Na temporada de 24/25, Vinicius Jr. já marcou 14 gols, sendo cinco só na Champions League.

A Sportingbet está com odds aumentadas para quatro ou mais chutes ao gol de Vini Jr.: de 3.50 a cotação passou a 4.10.

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 22 de janeiro de 2025 às 10h30.