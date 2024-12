Real Madrid x Pachuca: quais as chances de Vini Jr marcar na final da Copa Intercontinental?

Real Madrid e Pachuca se enfrentam nesta quarta-feira, 18/12, às 14 horas (horário de Brasília). O jogo que acontecerá no Lusail Stadium, no Catar, é válido pela final da Copa Intercontinental 2024.

Recentemente eleito o melhor jogador do mundo e tendo marcado 26 gols no ano, Vinicius Junior é a grande expectativa de gol do lado madrilenho.

Pensando nisso, algumas casas de apostas oferecem odds aumentadas e sugerem apostas combinadas para a ocasião. Confira abaixo a seleção que fizemos de algumas opções de apostas.

Superbet

A Superbet sugere uma aposta combinada com três mercados: Vinicius Junior marca a qualquer momento, ambas as equipes marcam e Real Madrid Vence. A odd para esse palpite é 3.75.

Vale lembrar que para sua aposta ser considerada vencedora, todos os palpites que compõem a bet devem ocorrer.

Betnacional

Já a Betnacional está com Super Odd para o gol de Vini Jr. É uma boa opção, visto que a cotação está diretamente ligada ao seu eventual retorno ao fazer o palpite. A cotação para esse mercado passou de 1.85 para 2.00.

bet365

A bet365 tem uma super aposta aumentada para a aposta combinada que conta com dois mercados: Real Madrid levantar a taça e Mais de 0.5 chutes ao gol do Vinicius Jr. A odd para esse palpite passou de 1.28 a 2.00. Vale frisar que essa aposta aumentada é exclusiva para o bet365 app.

Betfair

Na Betfair, o palpite com SuperCotação é relacionado a chute a gols. Apostando que Kylian Mbappe e Vinicius Junior dão 3 ou mais Chutes no Alvo Cada, a odd passa de 4.00 a 5.00. Isso significa que, apostando R$10, seu retorno que seria de R$40 passará a ser R$50.

