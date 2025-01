Quanto vale um gol de Lewandowski na Champions League? Confira odds

Pela 7ª rodada da Champions League, Benfica e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira, 21/01. A partida acontece no Estádio da Luz, em Portugal, às 17 horas (horário de Brasília).

O embate entre o 15º e o 2º colocados, respectivamente, é a chance de Robert Lewandowski se isolar na artilharia do campeonato. Aos 36 anos, o camisa nove está em primeiro lugar, tendo marcado sete gols em seis jogos.

Odds para gol de Lewandowski

Segundo as casas de apostas, Lewandowski é o jogador mais cotado para marcar na partida. Veja as odds para o mercado “Jogador a marcar - a qualquer altura” de acordo com a Estrelabet:

Robert Lewandowski - Barcelona - 2.10

Vangelis Pavlidis - Benfica - 2.40

Raphinha - Barcelona - 2.90

Muhammed Kerem Aktürkoğlu - Benfica - 2.90

Zeki Amdouni - Benfica - 3.10

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 21 de janeiro de 2025 às 10 horas.

Isso significa que se você apostar R$10 em um gol de Robert Lewandowski e o jogador marcar a qualquer momento, seu retorno será de R$21.

Outros mercados

Além do mercado “Jogador a marcar - a qualquer altura”, existem opções mais específicas se você deseja apostar em um gol do centroavante do Barcelona.

A odd para Lewandowski ser o primeiro a marcar na partida contra o Benfica é 4.50. Já para marcar dois gols ou mais, a cotação é 5.66.

É possível também combinar o resultado final da partida com um gol de Lewandowski. Sendo assim, a odd é mais alta e, consequentemente, seu provável retorno também.

Considerando a disparidade entre Benfica e Barcelona, pode ser uma boa opção apostar na vitória do Barcelona atrelada a um gol do camisa 9. A odd para Lewandowski e Barcelona no mercado “Jogador a marcar em qualquer momento & 1X2” é 3.33.

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 21 de janeiro de 2025 às 10 horas.