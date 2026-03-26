5 promoções para apostar na data FIFA de março de 2026

A data FIFA acontecerá entre os dias 23 e 31 de março, e contará com duas partidas da seleção brasileira. Para aproveitar os dias dos jogos da Seleção durante a data FIFA, as casas de apostas lançaram promoções nos últimos dias.

Em comum, todos os bônus têm uma mesma exigência: fazer um palpite nos jogos do Brasil. Confira as promoções mais vantajosas da Data FIFA:

Veja os detalhes das ofertas antes de apostar na Copa do Mundo 26 e saiba como ativar cada uma delas a seguir!

Aposta Sem Risco bet365: 100% de devolução se errar

A Aposta Sem Risco bet365 devolve 100% do valor da aposta se errar o palpite para o jogo do Brasil contra a França. Para participar, basta usar a função Criar Aposta, combinar 2 ou mais mercados e alcançar odds 3.0 ou superiores.

Captura de tela realizada em 25/03/2026.

O valor promocional volta como aposta extra e, ao utilizá-lo, o prêmio aparece como dinheiro real. Essa é uma boa forma de apostar pela primeira vez com o código de indicação bet365 e conhecer como as apostas esportivas funcionam.

25% de ganho extra KTO: 25% até R$2.500 no jogo do Brasil

É possível ter um aumento de 25% até R$2.500 nos amistosos do Brasil durante a data FIFA de março na KTO. As regras de participação são usar a ferramenta Criar Aposta nos jogos da Seleção e adicionar 3 mercados para que as odds totais sejam 3.0 ou superiores.

Podemos usar o código da KTO válido hoje e apostar até R$50, passando a ter um ganho extra em dinheiro real até o limite de R$2.500. Essa oferta vale a pena para os apostadores que sabem como apostar e buscam boas promoções nas partidas do Brasil.

100% até R$50 Sportingbet: combine 2 palpites e ganhe freebet

Além dos amistosos do Brasil contra França e Croácia, a data FIFA de março também inclui jogos da repescagem para o torneio mundial. Nesse cenário, a Sportingbet oferece 100% de bônus em apostas múltiplas, limitado a R$50, durante o período.

Para garantir a freebet de R$50, registre-se com o código promocional Sportingbet e ative o bônus no site. Em seguida, faça uma aposta múltipla com odds de 1.80 ou superior no total e pronto. A oferta vale a pena para quem acompanha todos os jogos das seleções!

Cashback no Brasil Aposta Ganha: 15% até R$200 em dinheiro

A Aposta Ganha está com 15% até R$200 em cashback para as partidas do Brasil e os demais amistosos durante os próximos dias. Ao contrário das outras promoções para apostar na data FIFA de março, o valor devolvido aparece em dinheiro real.

A participação se resume a combinar mercados individuais de odds 1.3 e chegar em odds totais 3.0 ou mais. Se você pretende apostar em todos os amistosos, nós recomendamos esse bônus.

Amistosos do Brasil Bandbet: Aposte R$100 e ganhe R$50 em freebet

A Bandbet está com promoção para a data FIFA Aposte & Ganhe. Nela, apostamos R$100 com o Criar Aposta nos amistosos da Seleção e chegamos a odds 3.0 ou superiores para desbloquear uma freebet de R$50 se errarmos o palpite.

Esse bônus nos amistosos do Brasil é uma boa opção para quem pretende fazer a primeira aposta. Com a freebet de R$50, basta acertar o palpite para liberar o saque via Pix, com 100% dos ganhos disponíveis para retirada.

As promoções para apostar na data FIFA são melhores que o normal

As promoções para apostar na data FIFA ficam acima da média em comparação a outros bônus de apostas. Isso acontece porque essas ofertas ficam disponíveis por pouco tempo. Então, as casas de apostas experimentam ofertas novas e até melhores.

Essas vantagens também nos antecipam quais devem ser os melhores sites de apostas para a Copa do Mundo e nos dão benefícios que ficam acima da média quando comparadas a outras ofertas esportivas.

Antes de apostar, lembre-se de ativar cada promoção para que os palpites sejam válidos. Acima de tudo, jogue com responsabilidade enquanto torce para a nossa Seleção!

Conteúdo publicitário. Aplicam-se os termos e condições da bet365. A bet365 está autorizada a operar no Brasil pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 07/02/2025. O jogo é destinado a maiores de 18 anos. A verificação da conta é obrigatória para depósitos, saques e utilização dos créditos de aposta. Jogue com responsabilidade. Para mais informações sobre esta ou outras ofertas, acesse help.bet365.bet.br.