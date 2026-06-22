Como jogar na Mega-Sena: regras, valores e passo a passo
Saiba como jogar na Mega-Sena do zero e entenda as regras, os valores e as chances de ganhar.
Quer saber como jogar na Mega-Sena? Neste artigo, mostramos regras, probabilidades de vitória, além de passo a passo para quem nunca jogou e quer entender como funciona a maior loteria do Brasil.
Operada pela Caixa Econômica Federal, a Mega-Sena tem sorteios três vezes por semana, toda terça, quinta e sábado. Continue a leitura para ver quanto custa e qual o prêmio disponível.
Como funciona a Mega-Sena?
A Mega-Sena é a loteria da Caixa em que você escolhe de 6 a 20 números entre 1 e 60, sendo que ganha quem acerta 4, 5 ou 6 dezenas sorteadas. Confira as informações essenciais:
- Os números vão de 1 a 60, e a aposta mínima tem 6 dezenas;
- Os sorteios acontecem terça, quinta e sábado, a partir das 21h;
- O resultado é transmitido no canal da Caixa no YouTube e nas redes sociais;
- Você pode apostar presencialmente ou pela internet.
Se quiser conferir um conteúdo sobre outros tipos de jogos, sugerimos a leitura do nosso guia com opções nas novas plataformas de cassino em 2026.
Como jogar na Mega-Sena: passo a passo?
Dá para jogar na Mega-Sena presencialmente ou pela internet. Agora, mostramos como você faz para apostar do jeito clássico, na casa lotérica:
- Marque de 6 a 20 números no volante, ou escolha a Surpresinha para o sistema escolher por você;
- Decida se quer a Teimosinha, que repete a mesma aposta por 2 a 12 concursos seguidos;
- Confira o volante, entregue ao atendente e pague o valor da aposta;
- Guarde o comprovante.
⚠️ Sem o comprovante original, você não consegue receber um eventual prêmio. É simples, mas esse cuidado é essencial.
Outra opção de jogo comum em lotéricas são as raspadinhas, mas você também pode apostar sem sair de casa, como é possível ver em nosso artigo sobre raspadinhas online.
O que são Surpresinha e Teimosinha?
Na Surpresinha, o sistema escolhe os números de forma aleatória. Essa opção é válida para quem não faz questão de pensar nas dezenas.
Já na Teimosinha, você repete a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 10 ou 12 concursos consecutivos, sem precisar refazer o jogo a cada sorteio. As duas opções estão disponíveis no volante e no aplicativo Loterias Caixa, disponível para Android e iOS.
Quantos números dá para jogar na Mega-Sena?
Você pode marcar de 6 a 20 números na mesma aposta. Quanto mais dezenas, maiores as chances e maior o custo.
Mostramos melhor como funciona a relação entre número de dezenas escolhidas e custo do jogo na próxima seção.
Quanto custa jogar na Mega-Sena?
A aposta mínima custa R$6, com 6 números. Já a aposta máxima, de 20 números, chega a R$232.560,00. Confira todos os valores e as chances correspondentes na tabela oficial:
|Números jogados
|Valor da aposta
|Probabilidade de acertar a sena
6
R$6
1 em 50.063.860
7
R$42
1 em 7.151.980
8
R$168
1 em 1.787.995
9
R$504
1 em 595.998
10
R$1.260
1 em 238.399
11
R$2.772
1 em 108.363
12
R$5.544
1 em 54.182
13
R$10.296
1 em 29.175
14
R$18.018
1 em 16.671
15
R$30.030
1 em 10.003
16
R$48.048
1 em 6.252
17
R$74.256
1 em 4.045
18
R$111.384
1 em 2.697
19
R$162.792
1 em 1.845
20
R$232.560
1 em 1.292
Lance!
Caso queira saber mais sobre outro tipo de aposta que envolve o sorteio de dezenas, confira nosso guia de apostas em bingo online.
Como apostar na Mega-Sena pela internet?
É possível apostar pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa, usando Pix ou cartão de crédito. Em nossos testes pelo app, conseguimos fazer uma fezinha em menos de 5 minutos. Veja o passo a passo completo:
- Acesse o site loteriasonline.caixa.gov.br ou baixe o app Loterias Caixa;
- Faça login com seu CPF ou cadastre-se se for o primeiro acesso;
- Selecione a Mega-Sena e marque seus números;
- Se preferir, use a Surpresinha) para gerar números aleatoriamente;
- Indique a quantidade de números da aposta;
- Toque ou clique em "Adicionar ao carrinho de apostas;
- Acesse o carrinho e pague com Pix ou cartão de crédito;
- Após o pagamento, guarde o comprovante com segurança.
Quando ninguém acerta a sena, o valor acumula para o próximo concurso e a premiação cresce rapidamente. Caso acerte a aposta, saiba que você tem 90 dias corridos após o sorteio para resgatar o valor.
Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?
Quanto menor a aposta, menor é a chance de ganhar. Com a aposta mínima de 6 números, a chance de cravar a mega-sena é de 1 em 50.063.860.
Aumentar a quantidade de dezenas jogadas reduz essa proporção, conforme mostramos a tabela de valores, mas sai mais caro e não existe garantia de ganho.
Reforçamos ainda que o sorteio de números sequenciais como 1, 2, 3, 4, 5, 6 tem exatamente a mesma probabilidade de qualquer outra combinação, uma vez que todos os conjuntos são igualmente possíveis.
Quais números jogar na Mega-Sena para ganhar?
Não existe sequência, estatística ou fórmula que aumente sua chance de ganhar, de forma que todas as combinações têm a mesma probabilidade.
O que realmente amplia sua exposição aos sorteios é marcar mais dezenas (com custo maior) ou participar de bolões.
Também lembramos que a Mega-Sena é entretenimento, não investimento. Por isso, jogue sempre com responsabilidade.
O bolão aumenta as chances de ganhar?
Sim, o bolão aumenta as chances porque permite cobrir mais jogos dividindo os custos entre os participantes, mas o prêmio também é rateado.
A Caixa organiza bolões oficiais com valor mínimo de R$18 e cotas a partir de R$7, em grupos de 2 a 100 cotas.
⚠️ Verificamos que as lotéricas podem cobrar uma taxa de serviço de até 35% sobre o valor da cota, então o preço final pode variar.
Perguntas frequentes sobre a Mega-Sena
Se ainda tem dúvidas sobre o assunto, confira as dúvidas mais pesquisadas, seguidas de respostas rápidas:
Que horas sai o resultado da Mega-Sena?
O resultado sai a partir das 21h (horário de Brasília) nos dias de sorteio, com transmissão ao vivo no canal da Caixa.
Quanto custa jogar 7 números na Mega-Sena?
A aposta com 7 dezenas custa R$42,00 e reduz a probabilidade da sena para 1 em 7.151.980.
Qual o valor de 10 números para jogar na Mega-Sena?
Marcar 10 números custa R$1.260,00 e a chance de sena passa a ser de 1 em 238.399.
Dá para jogar na Mega-Sena pela internet?
Sim, pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial, pagando com Pix ou cartão de crédito.
Qual a idade mínima para jogar na Mega-Sena?
É preciso ter 18 anos ou mais. Menores de idade não podem apostar, mesmo com autorização.
Qual é o valor de 9 dezenas?
A aposta de 9 números custa R$504, com probabilidade de 1 em 595.998 para a sena.
Qual é a chance de sair 1, 2, 3, 4, 5, 6 na Mega-Sena?
A chance é a mesma de qualquer outra combinação de seis números: 1 em 50.063.860.
Qual a vantagem de jogar 7 números na Mega-Sena?
A principal vantagem é sair de 1 em 50 milhões para 1 em 7,1 milhões, mas o custo sobe para R$42.
Quem faz 3 números na Mega-Sena ganha?
Não. A premiação começa a partir de 4 acertos (quadra). Um acerto de 3 números ou menos não dá direito a prêmio.
Quanto custa o bolão da Mega-Sena?
O bolão oficial tem valor mínimo de R$18, com cotas a partir de R$7. O bolão pode ter de de 2 a 100 participantes.
Quem ganha na Mega-Sena paga imposto?
Não diretamente. O prêmio é pago já líquido de imposto de renda, retido na fonte pela Caixa.
Quanto tempo tenho para resgatar o prêmio da Mega-Sena?
O prazo é de 90 dias corridos após o sorteio. Depois disso, o valor é repassado ao governo.
Onde recebo o prêmio da Mega-Sena?
Prêmios de até R$1.332,78 podem ser retirados em qualquer lotérica. Valores superiores, somente nas agências da Caixa, com identidade e comprovante.
O que acontece quando ninguém acerta a Mega-Sena?
O valor da sena acumula para o concurso seguinte, e o prêmio vai ficando cada vez maior.
O que é a Teimosinha na Mega-Sena?
É a opção de repetir a mesma aposta por 2 a 12 concursos consecutivos, sem refazer o jogo manualmente.
Posso jogar na Mega-Sena de qualquer estado do Brasil?
Sim, pela internet ou em qualquer lotérica do País.
O que é a Mega da Virada?
É o sorteio especial de fim de ano, com prêmio milionário que acumula um percentual de todos os concursos ao longo do ano.