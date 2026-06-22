Saiba como jogar na Mega-Sena do zero e entenda as regras, os valores e as chances de ganhar.

Quer saber como jogar na Mega-Sena? Neste artigo, mostramos regras, probabilidades de vitória, além de passo a passo para quem nunca jogou e quer entender como funciona a maior loteria do Brasil.

Operada pela Caixa Econômica Federal, a Mega-Sena tem sorteios três vezes por semana, toda terça, quinta e sábado. Continue a leitura para ver quanto custa e qual o prêmio disponível.

Como funciona a Mega-Sena?

A Mega-Sena é a loteria da Caixa em que você escolhe de 6 a 20 números entre 1 e 60, sendo que ganha quem acerta 4, 5 ou 6 dezenas sorteadas. Confira as informações essenciais:

Os números vão de 1 a 60, e a aposta mínima tem 6 dezenas;

Os sorteios acontecem terça, quinta e sábado, a partir das 21h;

O resultado é transmitido no canal da Caixa no YouTube e nas redes sociais;

Você pode apostar presencialmente ou pela internet.

Se quiser conferir um conteúdo sobre outros tipos de jogos, sugerimos a leitura do nosso guia com opções nas novas plataformas de cassino em 2026.

Como jogar na Mega-Sena: passo a passo?

Dá para jogar na Mega-Sena presencialmente ou pela internet. Agora, mostramos como você faz para apostar do jeito clássico, na casa lotérica:

1 . Marque de 6 a 20 números no volante, ou escolha a Surpresinha para o sistema escolher por você; 2 . Decida se quer a Teimosinha, que repete a mesma aposta por 2 a 12 concursos seguidos; 3 . Confira o volante, entregue ao atendente e pague o valor da aposta; 4 . Guarde o comprovante.

Volante de aposta na Mega-Sena. Crédito: Divulgação/Caixa.

⚠️ Sem o comprovante original, você não consegue receber um eventual prêmio. É simples, mas esse cuidado é essencial.

Outra opção de jogo comum em lotéricas são as raspadinhas, mas você também pode apostar sem sair de casa, como é possível ver em nosso artigo sobre raspadinhas online.

O que são Surpresinha e Teimosinha?

Na Surpresinha, o sistema escolhe os números de forma aleatória. Essa opção é válida para quem não faz questão de pensar nas dezenas.

Já na Teimosinha, você repete a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 10 ou 12 concursos consecutivos, sem precisar refazer o jogo a cada sorteio. As duas opções estão disponíveis no volante e no aplicativo Loterias Caixa, disponível para Android e iOS.

Quantos números dá para jogar na Mega-Sena?

Você pode marcar de 6 a 20 números na mesma aposta. Quanto mais dezenas, maiores as chances e maior o custo.

Mostramos melhor como funciona a relação entre número de dezenas escolhidas e custo do jogo na próxima seção.

Quanto custa jogar na Mega-Sena?

A aposta mínima custa R$6, com 6 números. Já a aposta máxima, de 20 números, chega a R$232.560,00. Confira todos os valores e as chances correspondentes na tabela oficial:

Números jogados Valor da aposta Probabilidade de acertar a sena 6 R$6 1 em 50.063.860 7 R$42 1 em 7.151.980 8 R$168 1 em 1.787.995 9 R$504 1 em 595.998 10 R$1.260 1 em 238.399 11 R$2.772 1 em 108.363 12 R$5.544 1 em 54.182 13 R$10.296 1 em 29.175 14 R$18.018 1 em 16.671 15 R$30.030 1 em 10.003 16 R$48.048 1 em 6.252 17 R$74.256 1 em 4.045 18 R$111.384 1 em 2.697 19 R$162.792 1 em 1.845 20 R$232.560 1 em 1.292

Lance!

Caso queira saber mais sobre outro tipo de aposta que envolve o sorteio de dezenas, confira nosso guia de apostas em bingo online.

Como apostar na Mega-Sena pela internet?

É possível apostar pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa, usando Pix ou cartão de crédito. Em nossos testes pelo app, conseguimos fazer uma fezinha em menos de 5 minutos. Veja o passo a passo completo:

1 . Acesse o site loteriasonline.caixa.gov.br ou baixe o app Loterias Caixa; 2 . Faça login com seu CPF ou cadastre-se se for o primeiro acesso; 3 . Selecione a Mega-Sena e marque seus números; 4 . Se preferir, use a Surpresinha) para gerar números aleatoriamente; 5 . Indique a quantidade de números da aposta; 6 . Toque ou clique em "Adicionar ao carrinho de apostas; 7 . Acesse o carrinho e pague com Pix ou cartão de crédito; 8 . Após o pagamento, guarde o comprovante com segurança.

Quando ninguém acerta a sena, o valor acumula para o próximo concurso e a premiação cresce rapidamente. Caso acerte a aposta, saiba que você tem 90 dias corridos após o sorteio para resgatar o valor.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto menor a aposta, menor é a chance de ganhar. Com a aposta mínima de 6 números, a chance de cravar a mega-sena é de 1 em 50.063.860.

Aumentar a quantidade de dezenas jogadas reduz essa proporção, conforme mostramos a tabela de valores, mas sai mais caro e não existe garantia de ganho.

Reforçamos ainda que o sorteio de números sequenciais como 1, 2, 3, 4, 5, 6 tem exatamente a mesma probabilidade de qualquer outra combinação, uma vez que todos os conjuntos são igualmente possíveis.

Quais números jogar na Mega-Sena para ganhar?

Não existe sequência, estatística ou fórmula que aumente sua chance de ganhar, de forma que todas as combinações têm a mesma probabilidade.

O que realmente amplia sua exposição aos sorteios é marcar mais dezenas (com custo maior) ou participar de bolões.

Também lembramos que a Mega-Sena é entretenimento, não investimento. Por isso, jogue sempre com responsabilidade.

O bolão aumenta as chances de ganhar?

Sim, o bolão aumenta as chances porque permite cobrir mais jogos dividindo os custos entre os participantes, mas o prêmio também é rateado.

A Caixa organiza bolões oficiais com valor mínimo de R$18 e cotas a partir de R$7, em grupos de 2 a 100 cotas.

⚠️ Verificamos que as lotéricas podem cobrar uma taxa de serviço de até 35% sobre o valor da cota, então o preço final pode variar.

Perguntas frequentes sobre a Mega-Sena

Se ainda tem dúvidas sobre o assunto, confira as dúvidas mais pesquisadas, seguidas de respostas rápidas:

Que horas sai o resultado da Mega-Sena?

O resultado sai a partir das 21h (horário de Brasília) nos dias de sorteio, com transmissão ao vivo no canal da Caixa.

Quanto custa jogar 7 números na Mega-Sena?

A aposta com 7 dezenas custa R$42,00 e reduz a probabilidade da sena para 1 em 7.151.980.

Qual o valor de 10 números para jogar na Mega-Sena?

Marcar 10 números custa R$1.260,00 e a chance de sena passa a ser de 1 em 238.399.

Dá para jogar na Mega-Sena pela internet?

Sim, pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial, pagando com Pix ou cartão de crédito.

Qual a idade mínima para jogar na Mega-Sena?

É preciso ter 18 anos ou mais. Menores de idade não podem apostar, mesmo com autorização.

Qual é o valor de 9 dezenas?

A aposta de 9 números custa R$504, com probabilidade de 1 em 595.998 para a sena.

Qual é a chance de sair 1, 2, 3, 4, 5, 6 na Mega-Sena?

A chance é a mesma de qualquer outra combinação de seis números: 1 em 50.063.860.

Qual a vantagem de jogar 7 números na Mega-Sena?

A principal vantagem é sair de 1 em 50 milhões para 1 em 7,1 milhões, mas o custo sobe para R$42.

Quem faz 3 números na Mega-Sena ganha?

Não. A premiação começa a partir de 4 acertos (quadra). Um acerto de 3 números ou menos não dá direito a prêmio.

Quanto custa o bolão da Mega-Sena?

O bolão oficial tem valor mínimo de R$18, com cotas a partir de R$7. O bolão pode ter de de 2 a 100 participantes.

Quem ganha na Mega-Sena paga imposto?

Não diretamente. O prêmio é pago já líquido de imposto de renda, retido na fonte pela Caixa.

Quanto tempo tenho para resgatar o prêmio da Mega-Sena?

O prazo é de 90 dias corridos após o sorteio. Depois disso, o valor é repassado ao governo.

Onde recebo o prêmio da Mega-Sena?

Prêmios de até R$1.332,78 podem ser retirados em qualquer lotérica. Valores superiores, somente nas agências da Caixa, com identidade e comprovante.

O que acontece quando ninguém acerta a Mega-Sena?

O valor da sena acumula para o concurso seguinte, e o prêmio vai ficando cada vez maior.

O que é a Teimosinha na Mega-Sena?

É a opção de repetir a mesma aposta por 2 a 12 concursos consecutivos, sem refazer o jogo manualmente.

Posso jogar na Mega-Sena de qualquer estado do Brasil?

Sim, pela internet ou em qualquer lotérica do País.

O que é a Mega da Virada?

É o sorteio especial de fim de ano, com prêmio milionário que acumula um percentual de todos os concursos ao longo do ano.