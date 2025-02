A partida entre Sampaio Corrêa x Vasco da Gama acontece nesta segunda-feira (10/02), às 20h. O duelo da 9ª rodada do Campeonato Carioca vai ser disputado no Estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema (RJ).

Odds Sampaio Corrêa x Vasco

Confrontos entre times tidos como pequenos contra grandes são vistos com grande desequilíbrio nas odds. Por isso, o Vasco da Gama entra com grande favoritismo, com 70% das chances de vencer. Veja na sequência as cotas para os resultados deste confronto.

Mercado: Resultado final

Vitória do Sampaio Corrêa - 7.30 Empate - 4.20 Vitória do Vasco da Gama - 1.42

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 09 de fevereiro de 2025 às 21 horas.

Ataque regular do Vasco

O primeiro ponto para considerar o favoritismo do Vasco é o ataque. A equipe é a segunda que mais balançou as redes neste Campeonato Carioca, com 12 gols. Está atrás apenas do Flamengo, que fez 17.

Além da quantidade, o destaque é a regularidade. O clube só ficou em branco em uma partida, quando ainda utilizava o elenco reserva. Em todos os seis compromissos seguintes, o Vasco marcou pelo menos uma vez. Em três jogos chegou a fazer dois gols.

Sampaio Corrêa contra grandes

Outro quesito que chama a atenção é que o Sampaio Corrêa não foi bem no único compromisso contra um grande com elenco principal. O confronto ocorreu contra um Flamengo com um time reserva e ainda assim a equipe saiu derrotada por 2 a 0.

Durante os 90 minutos, o Sampaio Corrêa teve uma postura cautelosa. Com isso, teve apenas 36% da posse de bola e finalizou apenas uma vez. Portanto, o clube não costuma ter poder de criação diante de um elenco mais qualificado.

Já nos compromissos contra Fluminense e Botafogo, a equipe até foi melhor, mas ambos eram reservas. Contra o Alvinegro, o clube venceu por 2 a 1, enquanto diante do Tricolor não conseguiu passar do 0 a 0.

Vasco precisa buscar resultado

Um terceiro motivo é a necessidade do Vasco da Gama buscar os três pontos. Em caso de derrota, o clube ficaria pressionado na tabela, tendo dois clássicos pela frente e não podendo perder nenhum. Portanto, o Sampaio Corrêa é o último pequeno que o Cruzmaltino irá jogar.

Já o triunfo da equipe deixaria o time em uma situação confortável na tabela. Além de eliminar um concorrente direto, teria a chance de garantir vaga na semifinal com um simples empate.