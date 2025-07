Palpite Chelsea x PSG – Mundial de Clubes – 13/07/2025

Chelsea e PSG se enfrentam na grande final do Mundial de Clubes neste domingo (13), às 16h (horário de Brasília). O clube francês chega à decisão após três vitórias convincentes e sem sofrer nenhum gol na fase mata-mata, enquanto os Blues eliminaram Palmeiras e Fluminense com boas atuações nas partidas anteriores. O local da partida será no Estádio MetLife, em Nova York-Nova Jersey (EUA).

Palpite Chelsea x PSG

Após atuações pouco convincentes na fase de grupos do Mundial, o Chelsea embalou nos playoffs com vitórias sólidas contra Benfica, Palmeiras e Fluminense. Do outro lado, o PSG goleou um dos clubes mais tradicionais do mundo na semifinal, e segue provando por que é o melhor time da atualidade.

O clube francês não só eliminou adversários pesados como Inter Miami, Bayern de Munique e Real Madrid, como também venceu todos os jogos do mata-mata com tranquilidade e sem sofrer gols. Com um elenco mais entrosado, uma defesa que raramente oferece brechas e um ataque que cria chances com facilidade, o PSG entra como favorito para conquistar o título no tempo normal.

Nosso palpite para o jogo: vitória do PSG

Tendo o elenco mais entrosado da atualidade e vencendo todos os jogos do mata-mata com domínio absoluto, o palpite de Chelsea x PSG vai para a vitória do clube francês na grande final do Mundial de Clubes.

As últimas notícias do Chelsea

Depois de cumprir seus principais objetivos na temporada 2024-25, o Chelsea chegou embalado para o Mundial de Clubes. Afinal, a equipe conquistou o título da Liga Conferência e terminou no G4 da Premier League.

Na fase de grupos do Mundial, teve desempenho apenas regular e avançou com a vice-liderança da chave, onde venceu o Los Angeles FC e Espérance, mas acabou derrotado pelo Flamengo na 2ª rodada.

Nas oitavas de final, deslanchou. Apesar do empate por 1 a 1 com o Benfica no tempo regulamentar, goleou os portugueses por 3 a 0 na prorrogação e garantiu vaga nas quartas com autoridade.

Por fim, enfrentou dois times brasileiros em sequência: Palmeiras e Fluminense. Contra o Alviverde, venceu com mais dificuldade por 2 a 1, enquanto na semifinal não teve maiores problemas para superar o clube carioca por 2 a 0.

As últimas notícias do PSG

Por outro lado, o PSG chegou como principal candidato ao título antes mesmo do início do Mundial de Clubes, após golear a Inter de Milão por 5 a 0 na final da Champions e conquistar também os troféus da Ligue 1 e da Copa da França.

Na fase inicial do Mundial, mostrou ampla superioridade técnica nos três jogos que disputou. Apesar da derrota para o Botafogo, garantiu a liderança do Grupo B com seis pontos somados, provenientes de vitórias contra o Atlético de Madrid e o Seattle Sounders.

No mata-mata, os comandados de Luis Enrique provaram por que são a equipe mais temida da atualidade, com três vitórias no tempo regulamentar, onze gols marcados e nenhum sofrido.

Nas oitavas, o clube francês goleou o Inter Miami por 4 a 0; depois, superou o Bayern de Munique por 2 a 0 nas quartas e, por fim, atropelou o poderoso Real Madrid com nova goleada por 4 a 0.

Onde assistir Chelsea x PSG?

A partida entre Chelsea e PSG terá transmissão pelo canal fechado no SporTV, pelo canal aberto na TV Globo e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.