Villarreal x Ajax – Palpites, análise e odds

Confira os principais palpites, análise detalhada e odds para Villarreal x Ajax pela sétima rodada da Champions League. O confronto acontece nesta terça-feira (20/01), a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio El Madrigal. Esta é a penúltima rodada da fase de liga, e um triunfo pode encaminhar uma classificação à próxima fase.

Palpite do Lance! para Villarreal x Ajax (20/01/2026)

O Ajax se aproxima de uma fase decisiva da Liga dos Campeões, na qual uma vitória pode garantir vaga na próxima etapa. A equipe chega confiante e, diante do Villarreal, adversário de nível técnico semelhante, tende a adotar uma postura agressiva desde o início, em busca do triunfo ou, ao menos, de um empate.

Esse comportamento já se repetiu em diversos jogos da temporada atual e, sustentado pelos números recentes do adversário, há expectativa de que o mesmo cenário volte a ocorrer neste confronto.

O Ajax venceu ou empatou nove dos últimos dez jogos

O Villarreal ganhou quatro partidas, empatou uma e perdeu cinco recentes, com aproveitando de apenas 43% dos pontos disputados

O Villarreal perdeu três dos últimos cinco jogos

Outros palpites para Villarreal x Ajax

O segundo melhor palpite aponta para o Villarreal receber o primeiro cartão da partida. A equipe costuma adotar um estilo mais físico, especialmente em jogos decisivos, e apresenta alta incidência de advertências ainda no primeiro tempo, cenário que se repetiu em 74% de suas partidas recentes. Do outro lado, o Ajax comete menos faltas, registrando média de apenas 9,6 infrações por jogo, o que reforça essa leitura.

Outro prognóstico relevante é para um placar elástico, com pelo menos quatro gols. Esse cenário tem sido recorrente nos jogos recentes dos clubes envolvidos. Onze dos últimos 12 compromissos do Ajax terminaram com mais de 3,5 gols, enquanto, pelo lado do Villarreal, dois dos três jogos mais recentes também ultrapassaram a marca de quatro gols.

Por fim, a expectativa é de uma partida com número elevado de cartões. O Villarreal superou a linha de 3,5 cartões em três dos últimos cinco jogos, indicando tendência de um confronto mais intenso também no aspecto disciplinar.

Análise e Forma dos Times

Villarreal - Momento e escalação

O Villarreal foi derrotado pelo Real Betis na partida anterior, mas vinha de duas vitórias consecutivas, ambas por 3 a 1, contra Alavés e Elche. A equipe chega concentrada e focada para o confronto, embora saiba que o duelo tende a ser complicado.

O adversário, o Ajax, costuma apresentar bom desempenho mesmo fora de casa e promete impor dificuldades ao time espanhol. Para a partida, o Villarreal terá desfalques importantes, como Logan Costa e Pau Cabanes, ambos fora em razão de ruptura de ligamentos.

Provável escalação do Villarreal: Luiz Júnior; Pau Navarro, Renato Veiga, Juan Foyth e Alfonso Pedraza; Tajon Buchanan, Dani Parejo, Santi Comesaña, Alberto Moleiro; Gerard Moreno e Georges Mikautadze. Técnico: Marcelino

Ajax - Momento e escalação

O Ajax atravessa um momento conturbado, mas entra em campo com disposição para buscar a vitória. A equipe empatou em 2 a 2 com o Go Ahead Eagles na rodada mais recente, após ter sido goleada pelo AZ por 6 a 0. Antes desses resultados, porém, vinha de uma sequência de três partidas sem derrota, o que mantém a confiança para o duelo.

Agora, o Ajax se prepara para enfrentar o Villarreal atuando em casa, com postura agressiva e foco total no resultado. Para o confronto, o time terá desfalques importantes: Youri Baas, Steven Berghuis, Owen Wijndal, James McConnell e Takehiro Tomiyasu seguem no departamento médico.

Provável escalação do Ajax: Vítezslav Jaros; Anton Gaaei, Aaron Bouwman, Ko Itakura, Lucas Rosa; Davy Klaassen, Sean Steur e Youri Regeer; Rayane Bounida, Kasper Dolberg e Mika Godts. Técnico: Fred Grim

Confronto direto e estatísticas de Villarreal e Ajax

O histórico recente entre Villarreal e Ajax é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Villarreal e Ajax

Não há jogos diretos entre as equipes na história

Estatísticas e curiosidades de Villarreal e Ajax

O Villarreal recebeu média de 2,32 cartões por partida na temporada, enquanto o Ajax ficou em 1,85. As duas equipes somam média de 3,8 gols por jogo na temporada atual. O Ajax apresenta forte poder ofensivo, com média de 2,9 gols marcados por partida. O Villarreal tem sofrido média de 1,7 gols por jogo. O Villarreal recebeu 15 cartões nas últimas cinco partidas

Comparação de Odds para Villarreal x Ajax

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado ambas as equipes marcam:

Casa Mais de 3,5 Gols Menos de 3,5 Gols Betsson 2,08 1,75 Supebet 2,10 1,74 Bet365 2,10 1,72

Resumo dos palpites do Lance! para Villarreal x Ajax

Ajax ou empate (2,53 na Betsson) Villarreal recebe o 1º cartão (2,13 na Betsson) Mais de 3,5 Gols (2,10 na Supebet) Mais de 3,5 Cartões (1,66 na Bet365)

