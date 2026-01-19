O Lance! apresenta os melhores palpites para Tottenham x Borussia Dortmund, pela sétima rodada da Champions League 2025/26. O confronto acontece nesta terça-feira, 20 de janeiro, às 17h00 (horário de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, com transmissão ao vivo na HBO Max. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Tottenham x Borussia Dortmund (20/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O bom momento do Borussia Dortmund na temporada é evidente e passa, principalmente, pelos seus fortes inícios de partida. A equipe costuma impor seu estilo de jogo desde os primeiros minutos, controlar as ações e, na maioria das vezes, abrir o placar. Somando isso ao momento irregular do Tottenham, que vem de cinco partidas sem vitória, nosso palpite se mostra uma opção bastante válida.

Em todas as suas últimas sete partidas o Borussia Dortmund marcou o primeiro gol Em seis das últimas dez partida, a equipe alemã marcou o primeiro gol e venceu a partida Em quatro das suas últimas cinco derrotas o Tottenham saiu atrás no marcador

Outros palpites para Tottenham x Borussia Dortmund

Somando o excelente ataque do Dortmund, o melhor da competição com 19 gols marcados, à necessidade de resultado do Tottenham, a partida tem tudo para ser bastante movimentada. Esse cenário se alinha ao retrospecto recente dos alemães, que registram média de 3,2 gols por jogo nas últimas dez partidas, o que fortalece o palpite para ultrapassar a linha de gols.

Nesse contexto, outro mercado que ganha força é o de ambas as equipes marcam. Em quatro dos últimos cinco jogos do Tottenham, houve gols para os dois lados, reforçando essa tendência.

Além disso, as partidas recentes dos Spurs têm sido marcadas por alto número de faltas e cartões. Na Premier League, a equipe é a segunda mais indisciplinada, com 56 cartões amarelos e cinco vermelhos até o momento. Em seis dos últimos sete jogos da equipe londrina, o total de cartões superou a marca de 4,5, o que torna esse mercado uma opção bastante interessante.

Análise e Forma dos Times

Tottenham - Momento e escalação

O Tottenham chega para esta partida em um momento complicado na temporada. Sem vencer há cinco jogos e vindo de três derrotas consecutivas, a equipe apresentou uma queda significativa de rendimento nas últimas rodadas. Apesar disso, na Champions League o desempenho é sólido: são três vitórias, dois empates e apenas uma derrota, o que coloca o time na 11ª colocação da tabela de classificação.

Agora, os londrinos recebem o Borussia Dortmund com o objetivo de reencontrar o caminho das vitórias diante de sua torcida e retomar a confiança.

Provável escalação do Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristián Romero, Micky van de Ven e Ben Davies; Archie Gray, Conor Gallagher, Wilson Odobert, Xavi Simons e Mathys Tel; Randal Kolo Muani. Técnico: Thomas Frank.

Borussia Dortmund - Momento e escalação

Já o Borussia Dortmund vive uma ótima fase na temporada. São sete partidas consecutivas sem derrotas, com quatro vitórias nesse período, incluindo os dois últimos compromissos pela Bundesliga, onde mantém a vice liderança. Na Champions League, a equipe ocupa a décima colocação, à frente do Tottenham apenas nos critérios de desempate.

O objetivo dos alemães é chegar ao top 8 da competição para garantir vaga direta no mata-mata, evitando a disputa dos playoffs.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Emre Can, Waldemar Anto e Nico Schlotterbeck; Julian Ryerson, Jobe Bellingham, Felix Nmecha e Daniel Svensson; Karim Adeyemi, Fábio Silva e Julian Brandt. Técnico: Niko Kovac.

Confronto direto e estatísticas de Tottenham x Borussia Dortmund

O histórico recente entre Tottenham x Borussia Dortmund é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Tottenham x Borussia Dortmund

05/03/2019 - Borussia Dortmund 0 x 1 Tottenham - Champions League

13/02/2019 - Tottenham 3 x 0 Borussia Dortmund - Champions League

21/11/2017 - Borussia Dortmund 1 x 2 Tottenham - Champions League

13/09/2017 - Tottenham 3 x 1 Borussia Dortmund - Champions League

17/03/2016 - Tottenham 1 x 2 Borussia Dortmund - Europa League

Estatísticas e curiosidades de Tottenham x Borussia Dortmund

Em todas as competições foram disputados seis jogos entre as duas equipes, com quatro vitórias do Tottenham e dois triunfos do Borussia Dortmund O Tottenham registra 13 gols marcados e 7 gols sofridos nessa Champions League O Borussia Dortmund vem com 19 gols marcados e 13 gols sofridos nas seis rodadas da competição O Borussia Dortmund inaugurou o marcador em nove das últimas dez partidas Em quatro dos últimos cinco jogos do Tottenham tivemos ambas as equipes marcando gols



Comparação de Odds para Tottenham x Borussia Dortmund

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:

Casa de Apostas Tottenham Empate Borussia Dortmund Betsson 2,68 3,60 2,55 Betano 2,70 3,50 2,55 Br4bet 2,60 3,50 2,50

Resumo dos palpites do Lance! para Tottenham x Borussia Dortmund

