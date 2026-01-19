Confira os principais palpites, análise detalhada e odds para Sporting x PSG pela sétima rodada da Champions League. O confronto acontece nesta terça-feira (20/01), a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade. Esta é a penúltima rodada da fase de liga, e um triunfo pode encaminhar uma classificação à próxima fase.

Palpite do Lance! para Sporting x PSG (20/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade.

A nossa melhor aposta para este confronto é no handicap -1 favorável ao time francês. Liderado pelo atual número um do mundo, Dembélé, o PSG tem um estilo de muita ofensividade nos seus jogos. Assim, marcou mais de 2,5 gols em quatro dos últimos nove compromissos. Ao todo, são 11 vitórias na temporada com uma diferença de dois ou mais tentos no placar.

Nesta Champions, venceu equipes como Bayer Leverkusen e Tottenham com placares elásticos, mostrando o bom domínio nestes jogos. Apesar da excelente temporada - principalmente em casa - os Leões sofreram duas derrotas na competição. Uma delas para o Bayern de Munique, time de estilo próximo ao do PSG. Assim, o handicap é uma boa alternativa para o encontro.

O PSG teve nos últimos dez compromissos uma média de 65% de posse de bola O Sporting sofreu 11,1 chutes por jogo nas últimas dez partida

Outros palpites para Sporting x PSG

O confronto opõe duas equipes com características de sempre explorarem o jogo ofensivo. Assim, oito dos últimos dez duelos do Sporting terminaram com mais de 2,5 gols. Esse resumo passa também pelas chances criadas por jogo, em média de 15,2. O PSG viu quatro dos últimos sete compromissos terminaram com ambos lados marcando. Esses estilos, com equipes que buscam pressionar bastantes, deve gerar espaços para o combo indicado.

Luis Enrique costuma cobrar da sua linha defensiva uma marcação alta no campo de jogo. Essa postura facilita para que os adversários estejam em posição irregular. Quatro das seis partidas recentes tiveram mais de 1,5 impedimentos dos seus rivais. Os Leões têm um estilo de transições rápidas e toques em profundidade o que pode aumentar essas infrações.

Por fim, ambas as defesas têm a maior parte de gols sofridos nos últimos dez jogos no tempo final. 80% dos dez tentos levados pelo time português foram no período. Já o PSG também marcar bastante no período - aproveitando do cansaço físico dos rivais. Cinco dos sete duelos recentes tiveram esse mercado de acima de 1,5 bolas nas redes.

Análise e Forma dos Times

Sporting - Momento e escalação

O Sporting retorna à Champions League de olho na vaga a próxima fase do torneio. Na última rodada de 2025, o time perdeu por 3 a 1 para o Bayern de Munique na Allianz Arena. O resultado deixou os Leões na 14ª posição, com dez pontos. No momento, a diferença para a zona de classificação direta às oitavas é de dois pontos. Antes deste duelo, bateu por 3 a 0 o Casa Pia pelo Campeonato Português e segue na vice-liderança no seu país.

Rui Borges lida com três desfalques certos para encarar os atuais campeões do continente. Diomande e Pedro Gonçalves não se recuperaram de lesões e segue no departamento médico do clube. Morten Hjulmand recebeu o terceiro amarelo no torneio e está suspenso. Já o brasileiro Luis Guilherme, recém-contratado junto ao West Ham, é cotado a iniciar pelo lado esquerdo.

Provável escalação do Sporting: Rui Silva; Iván Fresneda, Matheus Reis, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; Hidemassa Morita e João Simões; Geny Catamo, Francisco Trincão e Luis Guilherme (Flavio Bragança); Luis Javier Suárez. Técnico: Rui Borges.

PSG - Momento e escalação

Ousmane Dembélé comandou o PSG na vitória sobre o Lille na última sexta-feira. O atual melhor do mundo fez dois dos três gols da equipe no Parc des Princes. Bradley Barcola ampliou o triunfo parisiense. O resultado manteve o time na cola do Lens na briga pelo título francês. As atenções se voltam ao torneio continental, no qual ainda busca confirmar uma vaga direta nas oitavas.

Os campeões da última temporada estão na terceira posição com 13 pontos somados. Na rodada anterior, não saiu do 0 a 0 com o Athletic Bilbao fora de casa. Uma dúvida no encontro será o meia João Neves, que sentiu um desconforto na última quinta-feira. Caso não se recupere, Mayulu é favorito para assumir a posição no meio de campo.

Provável escalação do PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, William Pacho e Nuno Mendes; Mayulu (João Neves), Vitinha e Fabián Ruiz; Dessiré Doue, Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé. Técnico: Luis Enrique.

Confronto direto e estatísticas de Sporting e PSG

O histórico recente entre Sporting e PSG é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Sporting e PSG

Não há jogos diretos entre as equipes na história

Estatísticas e curiosidades de Sporting x PSG

O Sporting marcou 25 gols nos últimos sete jogos como mandante na temporada Quatro dos últimos cinco jogos do PSG terminaram com mais de 2,5 gols O time de Paris foi o vencedor do primeiro tempo em seis das últimas sete partidas Os Leões tiveram cinco impedimentos em seis jogos da Champions League Sete dos últimos oito tentos sofridos pelo PSG foram nos 45 minutos finais

Comparação de Odds para Sporting x PSG

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado ambas as equipes marcam:

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,58 2,35 Betano 1,57 2,30 Bet365 1,57 2,25

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Sporting x PSG

Handicap -1 PSG (3,00 na Betsson) Ambas as equipes marcam e mais de 2,5 gols (1,89 na Betsson) Mais de 1,5 impedimentos do Sporting (1,85 na Betano) Mais de 1,5 gols no 2º tempo (1,80 na Bet365)

