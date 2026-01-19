Real Madrid x Monaco – Palpites, análise e odds

Confira os principais palpites, análise detalhada e odds para Real Madrid x Monaco pela sétima rodada da Champions League. O confronto acontece nesta terça-feira (20/01), a partir das 17h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu. Esta é a penúltima rodada da fase de liga, e um triunfo pode encaminhar uma classificação à próxima fase.

Palpite do Lance! para Real Madrid x Monaco (20/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O palpite principal aponta para uma partida com placar elástico, projetando pelo menos quatro gols marcados, com contribuição das duas equipes. Os jogos recentes do Real Madrid sustentam esse cenário, incluindo a goleada por 5 a 1 sobre o Real Betis. Do outro lado, o Mônaco vem de três partidas consecutivas terminadas em 3 a 1, o que reforça a tendência de um confronto mais aberto e com alta soma de gols.

Além disso, o contexto decisivo da fase classificatória da Champions League aumenta a intensidade do duelo. Com a possibilidade de classificação para a próxima etapa em jogo, a expectativa é de que ambas as equipes entrem em campo com força máxima e postura ofensiva desde os minutos iniciais.

Três dos últimos quatro jogos do Mônaco terminaram com mais de 3,5 gols Em três dos últimos cinco compromissos do Real Madrid, o placar ultrapassou a marca de 3,5 gols O ataque do Real Madrid registra média de 2,1 gols por partida

Outros palpites para Real Madrid x Monaco

As equipes entram em campo pressionadas pela necessidade de vitória para garantir vaga na próxima fase da Liga dos Campeões. Esse contexto tende a resultar em um jogo mais intenso, com zagueiros atuando de forma firme e protegendo bem suas áreas. Três dos últimos cinco jogos do Mônaco registraram mais de 3,5 cartões. Além disso, as equipes somam média de 4,17 cartões por partida na temporada.

Um placar mais aberto também favorece o mercado de ambos marcam. As duas redes balançaram em todos os últimos quatro jogos do Mônaco, enquanto, nos compromissos recentes dos Real Madrid (Los Blancos), esse cenário se confirmou em quatro dos últimos cinco jogos.

Por fim, a projeção aponta para um segundo tempo favorável ao Real Madrid. A equipe costuma aumentar o volume ofensivo após o intervalo e apresenta estatísticas que indicam 100% de aproveitamento nesse recorte, sustentando o prognóstico de vitória na etapa final da partida.

Análise e Forma dos Times

Real Madrid - Momento e escalação

O Real Madrid atravessa um momento de equilíbrio. Na Liga dos Campeões, venceu o Olympiacos por 4 a 3, mas também foi derrotado pelo Manchester City por 2 a 1 e pelo Liverpool por 1 a 0. No Campeonato Espanhol, ocupa a segunda colocação, atrás do Barcelona por apenas um ponto. Apesar de contar com nomes de peso, como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Rodrygo, a equipe tem encontrado dificuldades para criar espaços recentemente, o que ficou evidente até mesmo na derrota para o Albacete pela Copa do Rei.

Para o próximo compromisso, o time chega com algumas dúvidas importantes. Rodrygo, Trent Alexander-Arnold e Antonio Rüdiger seguem no departamento médico. Além disso, Álvaro Carreras está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo, enquanto Éder Militão continua em recuperação de lesão no tendão, com retorno previsto apenas para o fim de janeiro.

Provável escalação do Real Madrid: Thibaut Courtois; Fran García, Dean Huijsen, Raul Asencio e Dani Carvajal; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham e Federico Valverde; Vinicius Júnior, Kylian Mbappé e Arda Güler. Técnico: Alvaro Arbeloa

Mônaco - Momento e escalação

O Mônaco atravessa um momento irregular, alternando vitórias e derrotas, o que evidencia certa inconsistência. Diante de um confronto classificatório da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, esse cenário não é dos mais favoráveis. No Campeonato Francês, a equipe vem de derrota para o Lorient, mas havia vencido o Orléans por 3 a 1 no compromisso anterior.

Para a partida, o time terá desfalques importantes. Takumi Minamino e Mohammed Salisu estão fora em razão de lesões no ligamento cruzado, o que reduz as opções do técnico para o confronto.

Provável escalação do Monaco: Philipp Kohn; Caio Henrique, Eric Dier, Thilo Kehrer e Vanderson; Aleksandr Golovin, Denis Zakaria, Jordan Teze e Maghnes Akliouche; Folarin Balogun e Mika Biereth. Técnico: Sebastien Pocognoli

Confronto direto e estatísticas de Real Madrid x Monaco

O histórico recente entre Real Madrid e Monaco é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Real Madrid e Monaco

Não há jogos diretos entre as equipes na história

Estatísticas e curiosidades de Real Madrid x Monaco

Os Brancos marcaram dois ou mais gols em oito partidas recentes O mandante registra média de 18 finalizações por jogo, somando chutes dentro e fora do alvo O Mônaco sofre média de 1,6 gols por partida, enquanto o Real Madrid sofre 1,5, ultrapassando a linha de 3,5 gols do palpite O Mônaco recebeu 12 cartões nas últimas cinco partidas O Mônaco sofre mais gols entre os minutos 76 e 90; na temporada atual, houve ambos marcam em 65% de suas partidas

Comparação de Odds para Real Madrid x Monaco

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado ambas as equipes marcam:

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,65 2,20 Superbet 1,66 2,30 Bet365 1,66 2,10

Resumo dos palpites do Lance! Real Madrid x Monaco

Mais de 3,5 Gols (1,90 na Betsson) Mais de 3,5 Cartões (1,83 na Bet365) Ambos marcam (1,66 na Bet365) Real Madrid vence o 2º tempo (1,55 na Superbet)

