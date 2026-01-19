Internazionale x Arsenal – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e as odds para Internazionale x Arsenal pela Champions League
- Matéria
- Mais Notícias
Confira os principais palpites, análise detalhada e odds para Internazionale x Arsenal pela Champions League. O confronto no Giuseppe Meazza acontece às 17h (horário de Brasília), desta terça-feira (17/01). Os Gunners abrem a sétima rodada na liderança da fase de liga, enquanto os Nerazzurri querem voltar a vencer após duas derrotas na competição.
Palpite do Lance! para Internazionale x Arsenal (20/01/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O Arsenal tem uma campanha na Champions destacada pelo controle defensivo sobre seus adversários. Em seis jogos, os comandados de Arteta sofreram apenas um gol. A marca de boa defesa também é um mérito recente da Internazionale. A equipe italiana ficou sem sofrer gol quatro dos últimos seis jogos.
Essa força nos seus respectivos sistemas de marcação sugere um encontro mais truncado na primeira etapa. O empate no período foi visto em três dos seis jogos dos Gunners na competição. Com estilos de muito controle em seus jogos, nossa indicação é na igualdade nos 45 minutos iniciais.
- A Internazionale empatou sete vezes em 21 jogos nos primeiros tempos no Campeonato Italiano
- Quatro dos 17 gols feitos pelo Arsenal na Champions foram nos 45 minutos iniciais
Outros palpites para Internazionale x Arsenal
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Ainda na linha defensiva, a Inter viu cinco dos últimos sete jogos terminarem com menos de 2,5 bolas nas redes. Grande mérito desses números é a força da marcação, que atua com uma linha de três zagueiros e consegue controlar os duelos. O Arsenal aposta em um jogo mais defensivo quando enfrenta grandes times. Seis dos oito duelos contra o Big Six da Inglaterra terminaram abaixo de três tentos. Logo, nossa análise é por um encontro mais truncado.
Seis das sete partidas recentes do Nerazzurri terminaram abaixo de 4,5 cartões. Esse padrão de poucos cartões recebidos também é visto nos jogos do Arsenal. A equipe inglesa recebeu baixo número de punições na temporada. Foram 15 advertências nos últimos oito duelos, com média abaixo de dois por jogo. Assim, a expectativa é por um jogo menos físico, com baixo número de cartões.
A Inter tem um estilo de jogo que aumenta os desarmes dos seus jogadores dentro da partida. Em seis partidas recentes, a equipe teve mais de 16,5 roubadas de bolas nas partidas. O Arsenal adota uma estratégia de muitos passes trocados. Esses duelos individuais deve reforçar um confronto com muitos desarmes por parte da equipe mandante.
Análise e Forma dos Times
Internazionale - Momento e escalação
A Internazionale conquistou uma vitória no último sábado (19), diante da Udinese pela Serie A. O resultado positivo teve gol solitário de Lautaro Martínez. Os Nerazzurri seguem na liderança do campeonato, com 49 pontos. Na Champions, o duelo em casa é uma chance de se recuperar no torneio.
Foram duas derrotas seguidas após vencer os primeiros quatro jogos. A última foi pelo placar de 1 a 0 para o Liverpool, que derrubou os italianos para a sexta posição. Cristian Chivu vem trabalhando com alta rotação do seu time titular. Porém, deve escalar força máxima diante do Arsenal. Assim, Bastoni e Marcos Thuram, poupados contra a Udinese, retornam ao time titular.
Provável escalação do Internazionale: Yann Sommer; Yann Bisseck, Manuel Akanji e Bastoni; Luís Henrique, Hakan Çalhanoglu, Barella, Zielinski e Federico Dimarco; Marcos Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Cristian Chivu.
Arsenal - Momento e escalação
Isolado na liderança com 18 pontos, o Arsenal está muito próximo de confirmar a vaga direta às oitavas de final. O time venceu todas as seis rodadas da Champions, com apenas um gol sofrido. Na última partida no torneio em 2025, os Gunners bateram o Club Brugge por 3 a 0. A equipe desembarca na Itália após um tropeço pela Premier League.
Fora de casa, o líder do Campeonato Inglês não saiu do 0 a 0 com o Nottingham Forest. O resultado impediu o time de abrir vantagem na ponta da competição. Por conta da boa campanha, Arteta pode fazer algumas mudanças no time titular. Um das dúvidas é Saka, que vem convivendo com dores e pode ser poupado.
Provável escalação do Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Martin Zubimendi, Declan Rice e Martin Odegaard; Bukayo Saka (Madueke), Leandro Trossard e Viktor Gyökeres (Gabriel Jesus). Técnico: Mikel Arteta.
Confronto direto e estatísticas de Internazionale e Arsenal
O histórico recente entre Internazionale e Arsenal é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Internazionale e Arsenal
- 06/11/2024 - Internazionale 1 x 0 Arsenal - (Champions League)
- 25/11/2003 - Internazionale 1 x 5 Arsenal - (Champions League)
- 17/09/2003 - Arsenal 0 x 3 Internazionale - (Champions League)
Estatísticas e curiosidades de Internazionale x Arsenal
- O Arsenal sofreu gol nos três confrontos diretos entre as equipes
- Será a segunda temporada seguida que os clubes se enfrentam na fase de Liga da Champions
- Oito dos últimos dez jogos dos Gunners terminaram com menos de 4,5 cartões
- Seis dos 12 tentos feitos pela Inter na competição foram na etapa inicial
- Os dois times são as melhores defesas da Liga dos Campeões (quatro gols sofridos pela Inter e um pelo Arsenal)
Comparação de Odds para Internazionale x Arsenal
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:
|Casa
|Vitória da Internazionale
|Empate
|Vitória do Arsenal
Betsson
Betano
Bet365
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
Resumo dos palpites do Lance! para Internazionale x Arsenal
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
- Matéria
- Mais Notícias