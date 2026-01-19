Confira os principais palpites, análise detalhada e odds para Internazionale x Arsenal pela Champions League. O confronto no Giuseppe Meazza acontece às 17h (horário de Brasília), desta terça-feira (17/01). Os Gunners abrem a sétima rodada na liderança da fase de liga, enquanto os Nerazzurri querem voltar a vencer após duas derrotas na competição.

Palpite do Lance! para Internazionale x Arsenal (20/01/2026)

O Arsenal tem uma campanha na Champions destacada pelo controle defensivo sobre seus adversários. Em seis jogos, os comandados de Arteta sofreram apenas um gol. A marca de boa defesa também é um mérito recente da Internazionale. A equipe italiana ficou sem sofrer gol quatro dos últimos seis jogos.

Essa força nos seus respectivos sistemas de marcação sugere um encontro mais truncado na primeira etapa. O empate no período foi visto em três dos seis jogos dos Gunners na competição. Com estilos de muito controle em seus jogos, nossa indicação é na igualdade nos 45 minutos iniciais.

A Internazionale empatou sete vezes em 21 jogos nos primeiros tempos no Campeonato Italiano Quatro dos 17 gols feitos pelo Arsenal na Champions foram nos 45 minutos iniciais

Outros palpites para Internazionale x Arsenal

Ainda na linha defensiva, a Inter viu cinco dos últimos sete jogos terminarem com menos de 2,5 bolas nas redes. Grande mérito desses números é a força da marcação, que atua com uma linha de três zagueiros e consegue controlar os duelos. O Arsenal aposta em um jogo mais defensivo quando enfrenta grandes times. Seis dos oito duelos contra o Big Six da Inglaterra terminaram abaixo de três tentos. Logo, nossa análise é por um encontro mais truncado.

Seis das sete partidas recentes do Nerazzurri terminaram abaixo de 4,5 cartões. Esse padrão de poucos cartões recebidos também é visto nos jogos do Arsenal. A equipe inglesa recebeu baixo número de punições na temporada. Foram 15 advertências nos últimos oito duelos, com média abaixo de dois por jogo. Assim, a expectativa é por um jogo menos físico, com baixo número de cartões.

A Inter tem um estilo de jogo que aumenta os desarmes dos seus jogadores dentro da partida. Em seis partidas recentes, a equipe teve mais de 16,5 roubadas de bolas nas partidas. O Arsenal adota uma estratégia de muitos passes trocados. Esses duelos individuais deve reforçar um confronto com muitos desarmes por parte da equipe mandante.

Análise e Forma dos Times

Internazionale - Momento e escalação

A Internazionale conquistou uma vitória no último sábado (19), diante da Udinese pela Serie A. O resultado positivo teve gol solitário de Lautaro Martínez. Os Nerazzurri seguem na liderança do campeonato, com 49 pontos. Na Champions, o duelo em casa é uma chance de se recuperar no torneio.

Foram duas derrotas seguidas após vencer os primeiros quatro jogos. A última foi pelo placar de 1 a 0 para o Liverpool, que derrubou os italianos para a sexta posição. Cristian Chivu vem trabalhando com alta rotação do seu time titular. Porém, deve escalar força máxima diante do Arsenal. Assim, Bastoni e Marcos Thuram, poupados contra a Udinese, retornam ao time titular.

Provável escalação do Internazionale: Yann Sommer; Yann Bisseck, Manuel Akanji e Bastoni; Luís Henrique, Hakan Çalhanoglu, Barella, Zielinski e Federico Dimarco; Marcos Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Cristian Chivu.

Arsenal - Momento e escalação

Isolado na liderança com 18 pontos, o Arsenal está muito próximo de confirmar a vaga direta às oitavas de final. O time venceu todas as seis rodadas da Champions, com apenas um gol sofrido. Na última partida no torneio em 2025, os Gunners bateram o Club Brugge por 3 a 0. A equipe desembarca na Itália após um tropeço pela Premier League.

Fora de casa, o líder do Campeonato Inglês não saiu do 0 a 0 com o Nottingham Forest. O resultado impediu o time de abrir vantagem na ponta da competição. Por conta da boa campanha, Arteta pode fazer algumas mudanças no time titular. Um das dúvidas é Saka, que vem convivendo com dores e pode ser poupado.

Provável escalação do Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Martin Zubimendi, Declan Rice e Martin Odegaard; Bukayo Saka (Madueke), Leandro Trossard e Viktor Gyökeres (Gabriel Jesus). Técnico: Mikel Arteta.

Confronto direto e estatísticas de Internazionale e Arsenal

O histórico recente entre Internazionale e Arsenal é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Internazionale e Arsenal

06/11/2024 - Internazionale 1 x 0 Arsenal - (Champions League)

25/11/2003 - Internazionale 1 x 5 Arsenal - (Champions League)

17/09/2003 - Arsenal 0 x 3 Internazionale - (Champions League)

Estatísticas e curiosidades de Internazionale x Arsenal

O Arsenal sofreu gol nos três confrontos diretos entre as equipes Será a segunda temporada seguida que os clubes se enfrentam na fase de Liga da Champions Oito dos últimos dez jogos dos Gunners terminaram com menos de 4,5 cartões Seis dos 12 tentos feitos pela Inter na competição foram na etapa inicial Os dois times são as melhores defesas da Liga dos Campeões (quatro gols sofridos pela Inter e um pelo Arsenal)

Comparação de Odds para Internazionale x Arsenal

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Casa Vitória da Internazionale Empate Vitória do Arsenal Betsson 2,70 3,40 2,55 Betano 2,70 3,35 2,62 Bet365 2,72 3,45 2,60

Resumo dos palpites do Lance! para Internazionale x Arsenal

Empate no 1º tempo (2,12 na Betsson) Menos 2,5 gols (1,82 na Betsson) Menos de 3,5 cartões (1,67 na Betano) Mais de 17,5 desarmes da Internazionale (1,83 na Bet365)

