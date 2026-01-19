menu hamburguer
Copenhague x Napoli – Palpites, análise e odds

Confira os palpites e as odds para Copenhague x Napoli pela Champions League

Iesus Paulo
Campina Grande (PB)
Dia 19/01/2026
07:00
Confira os palpites e a análise detalhada para Copenhague x Napoli, que acontece nesta terça-feira (20/01). O encontro no Estádio Parken, em Copenhague, a será válido pela sétima rodada da Liga dos Campeões e a bola rola às 17h (horário de Brasília).

Palpite do Lance! para Copenhague x Napoli (20/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Copenhague chega para o confronto com sinais claros de consistência, sustentados tanto pelo recorte recente quanto pelo desempenho ao longo da temporada. A equipe tem conseguido manter um padrão competitivo, evitando derrotas com frequência e administrando bem diferentes contextos de jogo, o que costuma pesar especialmente em partidas mais equilibradas.

Além disso, o rendimento como mandante reforça a leitura de um time mais sólido em casa, com maior controle do ritmo e capacidade de transformar volume em resultado. A seguir, os números que resumem esse cenário e embasam o prognóstico para o duelo.

  • O Copenhague venceu ou empatou cinco dos últimos seis jogos
  • A equipe do Copenhague não perdeu em casa em quatro dos últimos seis compromissos
  • O Copenhague ganhou ou empatou em 72% de seus jogos na temporada

Outros palpites para Copenhague x Napoli

O segundo melhor palpite aponta para um confronto equilibrado, com placar econômico e no máximo dois gols. Sete das últimas oito partidas do Napoli terminaram com menos de 2,5 gols. Além disso, o Copenhague não ultrapassou essa marca em três dos últimos quatro jogos, reforçando a expectativa de um duelo mais controlado.

Outro mercado que se encaixa no cenário é o de ambos marcam. O mandante registrou esse desfecho em 54% de suas partidas na temporada 2025/26, o que indica chances de gols para os dois lados, mesmo em um jogo de baixa pontuação.

Por fim, a projeção é de uma partida mais tranquila também no aspecto disciplinar, com poucos cartões. O Napoli não ultrapassou a marca de quatro cartões em três dos últimos cinco jogos, e, no recorte geral, as duas equipes somam média de apenas 3,10 cartões por partida na temporada atual.

Análise e Forma dos Times

Copenhague - Momento e escalação

O Copenhague atravessa um bom momento. A equipe disputou dois amistosos recentes e empatou ambos, mas, antes disso, venceu o Esbjerg por 2 a 0. A classificação para a Liga dos Campeões veio após a vitória por 3 a 2 sobre o Villarreal.

Para o próximo compromisso, o time chega com algumas dúvidas na escalação. O meia Magnus Mattsson trata uma lesão no joelho, assim como o lateral Rodrigo Huescas, e ambos podem desfalcar a equipe.

Provável escalação do Copenhague: Dominik Kotarski; Marcos López, Junnosuke Suzuki, Gabriel Pereira e Yoram Zague; Emil Madsen e William Clem; Elias Achouri, Mohamed Elyounoussi e Jordan Larsson; Viktor Dadason. Técnico: Jacob Neestrup

Napoli - Momento e escalação

O Napoli vive um momento positivo e está há cinco partidas sem derrota. No entanto, três desses jogos terminaram empatados, o que indica uma equipe produtiva ofensivamente, mas que ainda apresenta brechas defensivas com frequência, fator que tem limitado uma sequência maior de vitórias.

Para o confronto, o técnico Antonio Conte terá desfalques importantes no meio-campo. Frank Anguissa e Kevin De Bruyne seguem no departamento médico, enquanto o volante Billy Gilmour sofreu uma lesão na virilha e tem retorno previsto apenas para fevereiro.

Provável escalação do Napoli: Vanja Milinkovic-Savic; Mathías Olivera, Juan Jesus e Amir Rrahmani; Leonardo Spinazzola, Scott McTominay, Stanislav Lobotka e Giovanni Di Lorenzo; Matteo Politano e Noa Lang; Rasmus Höjlund. Técnico: Antonio Conte

Confronto direto e estatísticas de Copenhague Napoli

Copenhague e Napoli nunca se enfrentaram anteriormente e agora medem forças pela primeira vez em uma partida válida pela Liga dos Campeões.

Estatísticas e curiosidades de Copenhague e Napoli

  1. As duas equipes apresentam média somada de apenas 2,5 gols na Liga dos Campeões
  2. O Napoli marcou no máximo dois gols em 66% de suas partidas na temporada atual
  3. Ambos os times marcaram em três das últimas quatro partidas do Copenhague
  4. O mandante ficou abaixo de 4,5 cartões em quatro dos últimos cinco compromissos
  5. O Napoli recebeu apenas seis cartões nas últimas cinco partidas, com média de 1,2 por jogo

Comparação de Odds para Copenhague x Napoli

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

CasaMais de 2,5 GolsMenos de 2,5 Gols

Betsson

2,00

1,82

Betano

1,95

1,87

Bet365

1,90

1,90

Resumo dos palpites do Lance! para Copenhague x Napoli

  1. Copenhague ou empate (1,95 na Betsson)
  2. Menos de 2,5 Gols (1,90 na Bet365)
  3. Ambos marcam (1,82 na Betsson)
  4. Menos de 4,5 Cartões (1,62 na Betano)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.

