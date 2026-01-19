Copenhague x Napoli – Palpites, análise e odds

Confira os palpites e a análise detalhada para Copenhague x Napoli, que acontece nesta terça-feira (20/01). O encontro no Estádio Parken, em Copenhague, a será válido pela sétima rodada da Liga dos Campeões e a bola rola às 17h (horário de Brasília).

Palpite do Lance! para Copenhague x Napoli (20/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Copenhague chega para o confronto com sinais claros de consistência, sustentados tanto pelo recorte recente quanto pelo desempenho ao longo da temporada. A equipe tem conseguido manter um padrão competitivo, evitando derrotas com frequência e administrando bem diferentes contextos de jogo, o que costuma pesar especialmente em partidas mais equilibradas.

Além disso, o rendimento como mandante reforça a leitura de um time mais sólido em casa, com maior controle do ritmo e capacidade de transformar volume em resultado. A seguir, os números que resumem esse cenário e embasam o prognóstico para o duelo.

O Copenhague venceu ou empatou cinco dos últimos seis jogos

A equipe do Copenhague não perdeu em casa em quatro dos últimos seis compromissos

O Copenhague ganhou ou empatou em 72% de seus jogos na temporada

Outros palpites para Copenhague x Napoli

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O segundo melhor palpite aponta para um confronto equilibrado, com placar econômico e no máximo dois gols. Sete das últimas oito partidas do Napoli terminaram com menos de 2,5 gols. Além disso, o Copenhague não ultrapassou essa marca em três dos últimos quatro jogos, reforçando a expectativa de um duelo mais controlado.

Outro mercado que se encaixa no cenário é o de ambos marcam. O mandante registrou esse desfecho em 54% de suas partidas na temporada 2025/26, o que indica chances de gols para os dois lados, mesmo em um jogo de baixa pontuação.

Por fim, a projeção é de uma partida mais tranquila também no aspecto disciplinar, com poucos cartões. O Napoli não ultrapassou a marca de quatro cartões em três dos últimos cinco jogos, e, no recorte geral, as duas equipes somam média de apenas 3,10 cartões por partida na temporada atual.

Análise e Forma dos Times

Copenhague - Momento e escalação

O Copenhague atravessa um bom momento. A equipe disputou dois amistosos recentes e empatou ambos, mas, antes disso, venceu o Esbjerg por 2 a 0. A classificação para a Liga dos Campeões veio após a vitória por 3 a 2 sobre o Villarreal.

Para o próximo compromisso, o time chega com algumas dúvidas na escalação. O meia Magnus Mattsson trata uma lesão no joelho, assim como o lateral Rodrigo Huescas, e ambos podem desfalcar a equipe.

Provável escalação do Copenhague: Dominik Kotarski; Marcos López, Junnosuke Suzuki, Gabriel Pereira e Yoram Zague; Emil Madsen e William Clem; Elias Achouri, Mohamed Elyounoussi e Jordan Larsson; Viktor Dadason. Técnico: Jacob Neestrup

Napoli - Momento e escalação

O Napoli vive um momento positivo e está há cinco partidas sem derrota. No entanto, três desses jogos terminaram empatados, o que indica uma equipe produtiva ofensivamente, mas que ainda apresenta brechas defensivas com frequência, fator que tem limitado uma sequência maior de vitórias.

Para o confronto, o técnico Antonio Conte terá desfalques importantes no meio-campo. Frank Anguissa e Kevin De Bruyne seguem no departamento médico, enquanto o volante Billy Gilmour sofreu uma lesão na virilha e tem retorno previsto apenas para fevereiro.

Provável escalação do Napoli: Vanja Milinkovic-Savic; Mathías Olivera, Juan Jesus e Amir Rrahmani; Leonardo Spinazzola, Scott McTominay, Stanislav Lobotka e Giovanni Di Lorenzo; Matteo Politano e Noa Lang; Rasmus Höjlund. Técnico: Antonio Conte

Confronto direto e estatísticas de Copenhague Napoli

Copenhague e Napoli nunca se enfrentaram anteriormente e agora medem forças pela primeira vez em uma partida válida pela Liga dos Campeões.

Estatísticas e curiosidades de Copenhague e Napoli

As duas equipes apresentam média somada de apenas 2,5 gols na Liga dos Campeões O Napoli marcou no máximo dois gols em 66% de suas partidas na temporada atual Ambos os times marcaram em três das últimas quatro partidas do Copenhague O mandante ficou abaixo de 4,5 cartões em quatro dos últimos cinco compromissos O Napoli recebeu apenas seis cartões nas últimas cinco partidas, com média de 1,2 por jogo

Comparação de Odds para Copenhague x Napoli

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Casa Mais de 2,5 Gols Menos de 2,5 Gols Betsson 2,00 1,82 Betano 1,95 1,87 Bet365 1,90 1,90

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Copenhague x Napoli

Copenhague ou empate (1,95 na Betsson) Menos de 2,5 Gols (1,90 na Bet365) Ambos marcam (1,82 na Betsson) Menos de 4,5 Cartões (1,62 na Betano)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.