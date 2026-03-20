Alverca x Sporting – Palpites, análise e odds (22/03)
Confira os palpites e informações de Alverca x Sporting pela Liga Portugal
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O Sporting CP visita o Alverca no Complexo Desportivo FC Alverca pela 27ª rodada da Liga Portugal Betclic 2025/26, domingo, 22 de março, às 15h (horário de Brasília). Os Leões chegam embalados pela goleada por 5 x 0 sobre o Bodo/Glimt na Champions League e ocupam a segunda posição, com 62 pontos em 25 jogos.
A equipe de Rui Borges precisa vencer para não perder terreno na briga pelo bicampeonato, já que o FC Porto lidera com 69 pontos. O momento reforça a pressão por mais um resultado positivo fora de casa.
Do outro lado, o Alverca vem de cinco empates consecutivos na liga e aparece na 10ª colocação, com 29 pontos. O time comandado por Custódio soma sete vitórias, oito empates e 11 derrotas em 26 rodadas.
A permanência na elite é o principal objetivo do clube ribatejano, que disputa sua primeira temporada de retorno à primeira divisão do futebol português. Diante de um dos candidatos ao título, o desafio agora é transformar competitividade em pontuação.
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Análise da partida
O Sporting vive um dos melhores momentos da temporada. Nas últimas cinco partidas em todas as competições, os leões venceram três, empataram uma e perderam apenas uma (a ida dos oitavos da Champions contra o Bodo/Glimt, revertida com a goleada na volta).
Na liga, o registo é impressionante: 19 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota em 25 jornadas. O saldo de gols de mais 50 é o melhor de toda a competição.
Luis Suárez lidera a artilharia da Liga Portugal com 23 gols, números que fazem dele o jogador mais letal do campeonato. Trincão soma dez gols e cinco assistências, enquanto Pote contribui com dez gols e seis assistências. O ataque do Sporting marcou impressionantes 63 gols na liga.
Como visitante, o Sporting mantém um registo assombroso. Os leões não perdem fora de casa na Liga Portugal há 23 partidas consecutivas. O dado reforça o favoritismo para a deslocação a Alverca do Ribatejo.
O Alverca, por outro lado, não vence há cinco jogos na liga. A sequência de empates (1 x 1 com Tondela, 1 x 1 com Santa Clara, 1 x 1 com Vitória de Guimarães, 0 x 0 com AVS e 2 x 2 com Gil Vicente) mostra um time competitivo na defesa, mas com dificuldades para converter domínio em vitórias.
Em casa, o Alverca tem três empates nos últimos seis jogos como mandante. O estádio com capacidade para apenas 7,705 torcedores pode criar um ambiente hostil, mas a diferença de qualidade entre os elencos é evidente.
Marezi é o artilheiro do Alverca na temporada, com sete gols na liga. Sandro Lima contribuiu com quatro e Lucas Figueiredo com três.
Outros palpites para Alverca x Sporting
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Confrontos diretos
O histórico recente favorece claramente o Sporting. Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, o Sporting venceu quatro vezes, com apenas uma vitória do Alverca.
No primeiro turno desta temporada, o Sporting venceu por 2 x 0 no Estádio José Alvalade, com gols de Ioannidis (aos 68 minutos) e Pedro Gonçalves (aos 74). O domínio leonino foi total: 66,9% de posse de bola, 27 finalizações contra oito e dez escanteios contra zero.
Além disso, os clubes se enfrentaram em outubro pela Taça da Liga, com goleada do Sporting por 5 x 1. Na ocasião, Rui Borges poupou titulares e mesmo assim a diferença foi gritante. Quenda e o estreante Salvador Blopa bisaram, e Ioannidis completou o placar. Sandro Lima marcou o gol de honra do Alverca.
Os dados indicam que o Sporting marcou dois ou mais gols contra o Alverca em quatro jogos consecutivos na Liga Portugal.
Notícias do Alverca e do Sporting
Alverca: desfalques e dúvidas
O Alverca tem quatro jogadores indisponíveis por lesão: Sabit Abdulai, Francisco Chissumba, Tomás Mendes e Stéphane Diarra. A ausência de Abdulai no meio-campo é a mais sentida, já que o ganês oferece intensidade na marcação.
Custódio deve manter a base dos últimos jogos, com André Gomes no gol e a dupla Sergi Gómez e Meupiyou na defesa. Lincoln, o jogador com a melhor avaliação do elenco (7,09 no FotMob), é peça-chave no setor ofensivo.
Escalação provável do Alverca (3-4-2-1): André Gomes; Kaiky Naves, Sergi Gómez, Bastien Meupiyou; Nabili Touaizi, Isaac James, Rhaldney, Lincoln; Chiquinho, Lucas Figueiredo e Sandro Lima. Técnico: Custódio.
Sporting: desfalques e dúvidas
O Sporting tem cinco baixas confirmadas. Ioannidis, Kochorashvili, Mangas, Quenda e Luís Guilherme (entorse mais grave do que o previsto) estão todos fora da partida. A ausência de Ioannidis no ataque é relevante, mas Luis Suárez garante a referência ofensiva.
Rui Borges deve rodar alguns jogadores após o esforço da Champions League, mas a espinha dorsal se mantém. Trincão, Pote e Catamo devem formar o trio ofensivo por trás de Suárez.
Escalação provável do Sporting (4-2-3-1): Rui Silva; Iván Fresneda, Ousmane Diomandé, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo; Morten Hjulmand, Hidemasa Morita; Trincão, Pote, Geny Catamo; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges.
Destaques individuais de Alverca x Sporting
Os técnicos
Rui Borges assumiu o Sporting após a saída de Ruben Amorim para o Manchester United e manteve a equipa na luta pelo título e na Champions League. O treinador português adaptou o sistema tático e conquistou resultados expressivos, incluindo a classificação para as quartas de final da Champions (próximo adversário: Arsenal).
Custódio (Custódio Castro) comanda o Alverca desde o início da temporada e tem como missão principal garantir a permanência na primeira divisão. Com 27% de aproveitamento e média de 1,12 ponto por jogo, os números são modestos, mas a sequência de cinco empates consecutivos mostra uma equipa mais organizada defensivamente nas últimas semanas.
Análise tática
O Sporting deve atuar no 4-2-3-1 que Rui Borges tem utilizado com frequência. Hjulmand e Morita formam a dupla de volantes, com Trincão aberto pela direita, Pote centralizado e Catamo pela esquerda. Suárez é a referência fixa na área.
A movimentação de Trincão entre as linhas é a principal arma criativa dos leões. Com dez gols e cinco assistências na liga, o ex-jogador do Barcelona é o cérebro ofensivo do time. A tendência é que ele procure os espaços entre a linha de cinco do Alverca.
O Alverca deve adotar uma formação com cinco defensores (3-4-3 ou 5-4-1) para congestionar o meio e tentar explorar os contra-ataques. A velocidade de Lincoln e Lucas Figueiredo pelos lados pode causar problemas se o Sporting se expuser demais.
O grande desafio tático para o Alverca é conter a pressão alta do Sporting sem perder a bola em zonas perigosas. A equipa de Custódio sofreu 38 gols em 26 jogos, média de 1,46 por partida, e tende a ceder espaços quando pressionada.
Prognóstico de placar exato para Alverca x Sporting
- O Sporting não perde fora de casa na Liga Portugal há 23 partidas consecutivas
- Luis Suárez é o artilheiro da liga com 23 gols e deve liderar o ataque
- O Sporting marcou dois ou mais gols contra o Alverca em quatro jogos consecutivos
- O Alverca não vence há cinco jogos na liga e tem saldo de gols de menos 15
- No primeiro turno, o Sporting venceu por 2 x 0 com 66,9% de posse e 27 finalizações
Resumo dos palpites do Lance para Alverca x Sporting
Melhor palpite do jogo: Sporting CP handicap -1,5 gols – Odd 1,87 na Betsson
Palpite alternativo: Mais de 2,5 gols no total – Odd 1,60 na Betsson
Palpite alternativo 2: Sporting CP vence sem sofrer gols – Odd 2,20 na Superbet
Palpite alternativo 3: Luis Suárez marca a qualquer momento – Odd 1,75 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: Alverca 0 x 3 Sporting CP – Odd 7,50 na Betsson
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