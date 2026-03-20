Alverca x Sporting – Palpites, análise e odds (22/03)

O Sporting CP visita o Alverca no Complexo Desportivo FC Alverca pela 27ª rodada da Liga Portugal Betclic 2025/26, domingo, 22 de março, às 15h (horário de Brasília). Os Leões chegam embalados pela goleada por 5 x 0 sobre o Bodo/Glimt na Champions League e ocupam a segunda posição, com 62 pontos em 25 jogos.

A equipe de Rui Borges precisa vencer para não perder terreno na briga pelo bicampeonato, já que o FC Porto lidera com 69 pontos. O momento reforça a pressão por mais um resultado positivo fora de casa.

Do outro lado, o Alverca vem de cinco empates consecutivos na liga e aparece na 10ª colocação, com 29 pontos. O time comandado por Custódio soma sete vitórias, oito empates e 11 derrotas em 26 rodadas.

A permanência na elite é o principal objetivo do clube ribatejano, que disputa sua primeira temporada de retorno à primeira divisão do futebol português. Diante de um dos candidatos ao título, o desafio agora é transformar competitividade em pontuação.

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Análise da partida

O Sporting vive um dos melhores momentos da temporada. Nas últimas cinco partidas em todas as competições, os leões venceram três, empataram uma e perderam apenas uma (a ida dos oitavos da Champions contra o Bodo/Glimt, revertida com a goleada na volta).

Na liga, o registo é impressionante: 19 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota em 25 jornadas. O saldo de gols de mais 50 é o melhor de toda a competição.

Luis Suárez lidera a artilharia da Liga Portugal com 23 gols, números que fazem dele o jogador mais letal do campeonato. Trincão soma dez gols e cinco assistências, enquanto Pote contribui com dez gols e seis assistências. O ataque do Sporting marcou impressionantes 63 gols na liga.

Como visitante, o Sporting mantém um registo assombroso. Os leões não perdem fora de casa na Liga Portugal há 23 partidas consecutivas. O dado reforça o favoritismo para a deslocação a Alverca do Ribatejo.

O Alverca, por outro lado, não vence há cinco jogos na liga. A sequência de empates (1 x 1 com Tondela, 1 x 1 com Santa Clara, 1 x 1 com Vitória de Guimarães, 0 x 0 com AVS e 2 x 2 com Gil Vicente) mostra um time competitivo na defesa, mas com dificuldades para converter domínio em vitórias.

Em casa, o Alverca tem três empates nos últimos seis jogos como mandante. O estádio com capacidade para apenas 7,705 torcedores pode criar um ambiente hostil, mas a diferença de qualidade entre os elencos é evidente.

Marezi é o artilheiro do Alverca na temporada, com sete gols na liga. Sandro Lima contribuiu com quatro e Lucas Figueiredo com três.

Outros palpites para Alverca x Sporting

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Confrontos diretos

O histórico recente favorece claramente o Sporting. Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, o Sporting venceu quatro vezes, com apenas uma vitória do Alverca.

No primeiro turno desta temporada, o Sporting venceu por 2 x 0 no Estádio José Alvalade, com gols de Ioannidis (aos 68 minutos) e Pedro Gonçalves (aos 74). O domínio leonino foi total: 66,9% de posse de bola, 27 finalizações contra oito e dez escanteios contra zero.

Além disso, os clubes se enfrentaram em outubro pela Taça da Liga, com goleada do Sporting por 5 x 1. Na ocasião, Rui Borges poupou titulares e mesmo assim a diferença foi gritante. Quenda e o estreante Salvador Blopa bisaram, e Ioannidis completou o placar. Sandro Lima marcou o gol de honra do Alverca.

Os dados indicam que o Sporting marcou dois ou mais gols contra o Alverca em quatro jogos consecutivos na Liga Portugal.

Notícias do Alverca e do Sporting

Alverca: desfalques e dúvidas

O Alverca tem quatro jogadores indisponíveis por lesão: Sabit Abdulai, Francisco Chissumba, Tomás Mendes e Stéphane Diarra. A ausência de Abdulai no meio-campo é a mais sentida, já que o ganês oferece intensidade na marcação.

Custódio deve manter a base dos últimos jogos, com André Gomes no gol e a dupla Sergi Gómez e Meupiyou na defesa. Lincoln, o jogador com a melhor avaliação do elenco (7,09 no FotMob), é peça-chave no setor ofensivo.

Escalação provável do Alverca (3-4-2-1): André Gomes; Kaiky Naves, Sergi Gómez, Bastien Meupiyou; Nabili Touaizi, Isaac James, Rhaldney, Lincoln; Chiquinho, Lucas Figueiredo e Sandro Lima. Técnico: Custódio.

Sporting: desfalques e dúvidas

O Sporting tem cinco baixas confirmadas. Ioannidis, Kochorashvili, Mangas, Quenda e Luís Guilherme (entorse mais grave do que o previsto) estão todos fora da partida. A ausência de Ioannidis no ataque é relevante, mas Luis Suárez garante a referência ofensiva.

Rui Borges deve rodar alguns jogadores após o esforço da Champions League, mas a espinha dorsal se mantém. Trincão, Pote e Catamo devem formar o trio ofensivo por trás de Suárez.

Escalação provável do Sporting (4-2-3-1): Rui Silva; Iván Fresneda, Ousmane Diomandé, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo; Morten Hjulmand, Hidemasa Morita; Trincão, Pote, Geny Catamo; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges.

Destaques individuais de Alverca x Sporting

Jogador destaque · Alverca Lincoln 7,09 Nota média na Liga Portugal (FotMob) 4 Assistências na liga 2 Gols na Liga Portugal Criativo Principal criador de chances do Alverca Jogador destaque · Sporting CP Francisco Trincão 7,70 Nota média na Liga Portugal (FotMob) 10 Assistências na liga 10 Gols na Liga Portugal 20 Participações em gols na liga

Os técnicos

Rui Borges assumiu o Sporting após a saída de Ruben Amorim para o Manchester United e manteve a equipa na luta pelo título e na Champions League. O treinador português adaptou o sistema tático e conquistou resultados expressivos, incluindo a classificação para as quartas de final da Champions (próximo adversário: Arsenal).

Custódio (Custódio Castro) comanda o Alverca desde o início da temporada e tem como missão principal garantir a permanência na primeira divisão. Com 27% de aproveitamento e média de 1,12 ponto por jogo, os números são modestos, mas a sequência de cinco empates consecutivos mostra uma equipa mais organizada defensivamente nas últimas semanas.

Análise tática

O Sporting deve atuar no 4-2-3-1 que Rui Borges tem utilizado com frequência. Hjulmand e Morita formam a dupla de volantes, com Trincão aberto pela direita, Pote centralizado e Catamo pela esquerda. Suárez é a referência fixa na área.

A movimentação de Trincão entre as linhas é a principal arma criativa dos leões. Com dez gols e cinco assistências na liga, o ex-jogador do Barcelona é o cérebro ofensivo do time. A tendência é que ele procure os espaços entre a linha de cinco do Alverca.

O Alverca deve adotar uma formação com cinco defensores (3-4-3 ou 5-4-1) para congestionar o meio e tentar explorar os contra-ataques. A velocidade de Lincoln e Lucas Figueiredo pelos lados pode causar problemas se o Sporting se expuser demais.

O grande desafio tático para o Alverca é conter a pressão alta do Sporting sem perder a bola em zonas perigosas. A equipa de Custódio sofreu 38 gols em 26 jogos, média de 1,46 por partida, e tende a ceder espaços quando pressionada.

Prognóstico de placar exato para Alverca x Sporting

🎯 Palpite do Lance! Alverca 0 x 3 Sporting CP O Sporting deve impor sua superioridade técnica em Alverca do Ribatejo. Mesmo com cinco desfalques, o elenco leonino tem profundidade suficiente para dominar o confronto. O Alverca pode até organizar a defesa nos primeiros minutos, mas a tendência é que a qualidade individual do Sporting prevaleça. O Sporting não perde fora de casa na Liga Portugal há 23 partidas consecutivas

na Liga Portugal há consecutivas Luis Suárez é o artilheiro da liga com 23 gols e deve liderar o ataque

com e deve liderar o ataque O Sporting marcou dois ou mais gols contra o Alverca em quatro jogos consecutivos

contra o Alverca em O Alverca não vence há cinco jogos na liga e tem saldo de gols de menos 15

na liga e tem saldo de gols de No primeiro turno, o Sporting venceu por 2 x 0 com 66,9% de posse e 27 finalizações Previsão final: Sporting controla o ritmo da partida e abre vantagem no primeiro tempo. A diferença de qualidade deve ficar evidente ao longo dos 90 minutos. Placar previsto: Alverca 0 x 3 Sporting CP.

Resumo dos palpites do Lance para Alverca x Sporting