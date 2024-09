Palpite: Palmeiras x Criciúma – Campeonato Brasileiro – 15/9/2024

Foto: Marco Miatelo/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Vindo de três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras segue na cola dos dois primeiros colocados, sendo o favorito ao título neste momento da competição. Seu adversário na 26ª rodada, Criciúma, briga para seguir distante do Z4. O jogo começa às 16h (de Brasília) de domingo (15). As equipes se encontram no Allianz Parque, em São Paulo. Assista no Premiere.

Palpite Palmeiras x Criciúma

Desde que retomou o foco total para a divisão de elite do futebol brasileiro, o Palmeiras conquistou 100% dos pontos disputados na competição, sendo o principal candidato ao troféu neste momento. Do outro lado, o Criciúma vive uma sequência ruim e inconsistente na Série A do Brasileirão, sendo capaz de somar apenas quatro dos últimos quinze pontos disputados.

Não há maiores razões para crer em um resultado diferente que não seja o triunfo do Verdão. Com foco total na Série A do Brasileirão, tendo o mando de campo e enfrentando um adversário bem menos qualificado tecnicamente, deve sair com seu quarto triunfo consecutivo de campo diante do Criciúma. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Palmeiras vence”.

Palpite Final: Palmeiras vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Palmeiras e seu desempenho atual

O Palmeiras viveu, recentemente, um momento conturbado na atual temporada. Acabou decepcionando seus torcedores ao ser eliminado nas oitavas de final da Copa Libertadores e também da Copa do Brasil, torneios nos quais era considerado um forte candidato ao título.

No entanto, o ano pode terminar da melhor forma possível para o elenco comandado por Abel Ferreira, já que passa a ser o principal candidato ao título na Série A do Brasileirão.

Nas duas últimas rodadas disputadas no Campeonato Brasileiro, venceu facilmente o Cuiabá por 5 a 0 e o Athletico-PR, por 2 a 0, respectivamente. Agora, o Verdão aparece na terceira colocação com 47 pontos somados ao final da 25ª rodada, tendo apenas três a menos que o líder, Botafogo.

Criciúma e sua última performance

O Criciúma segue com seu principal objetivo na temporada de se manter na divisão de elite do futebol brasileiro, feito que é muito provável analisando a situação atual do clube catarinense.

Na 14ª posição com 28 pontos somados ao final da 25ª jornada, realizou uma trajetória regular até então, que é marcada por sete vitórias, sete empates e dez derrotas.

No entanto, é válido ressaltar que a sequência mais recente do Criciúma é considerada ruim. Nas cinco últimas rodadas disputadas, foi capaz de vencer apenas uma, quando superou o Bragantino por 1 a 0. Na última vez que entrou em campo, visitou o Cuiabá e acabou derrotado por 2 a 1.