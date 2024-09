Palpite: Borussia Dortmund x Heidenheim – Campeonato Alemão – 13/9/2024

FRANCK FIFE / AFP







Após surpreender e golear seu último adversário, o Heidenheim é o atual líder do Campeonato Alemão. No entanto, encara o Borussia Dortmund na 3ª rodada, que é considerado uma das principais equipes desta edição. O jogo começa às 15h30 (de Brasília) da sexta-feira (13). As equipes se encontram no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Assista no ONEFOOTBALL.

Palpite Borussia Dortmund x Heidenheim

Ainda sem perder na reta inicial do Campeonato Alemão, é provável que o Borussia Dortmund seja uma das poucas equipes a oferecer algum risco ao principal candidato ao título desta temporada, que é o Bayern de Munique. Do outro lado, o Heidenheim surpreendeu até mesmo o seu torcedor mais otimista, somando 100% dos pontos disputados nas duas primeiras rodadas.

Ainda que o Heidenheim faça até então uma campanha invicta, terá seu primeiro grande desafio pela frente nesta 3ª rodada. Atuando no Signal Iduna Park e contando com um elenco mais eficiente no setor ofensivo, o Borussia Dortmund chega como grande favorito aos três pontos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Borussia Dortmund”.

Palpite Final: Borussia Dortmund vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Borussia Dortmund e seu desempenho atual

O Borussia Dortmund iniciou a temporada 2024/2025 da melhor forma possível. Na primeira rodada da Copa da Alemanha, a equipe desbancou o Phoenix Lubeck, com extrema facilidade, por 4 a 1.

Na rodada inaugural do Campeonato Alemão, também apresentou excelente poder ofensivo. Atuando como mandante diante do Eintracht Frankfurt, superou seu oponente por 2 a 0, com os dois tentos sendo assinalados por Bynoe-Gittens.

No entanto, na 2ª jornada da Bundesliga, visitou o Werder Bremen e acabou tendo o jogador Nico Schlotterbeck expulso durante os 90 minutos. Mesmo assim, conseguiu terminar com maior posse de bola (54%) e segurou o empate em 0 a 0.

Heidenheim e sua última performance

O Heidenheim vive grande fase desde a pré-temporada 2024/2025. Nos sete amistosos preparatórios que realizou entre os meses de julho e agosto, venceu todos, incluindo vitórias por 20 a 0 contra o Glott e por 19 a 0 diante do Tsg Schnaitheim.

Ganhando enorme confiança no setor ofensivo, iniciou a temporada atual garantindo vaga na chave principal da Liga Conferência e também atropelando o FC 08 Villingen na estreia da Copa da Alemanha, pelo placar de 4 a 0.

No Campeonato Alemão, também teve um excelente início de trajetória. Depois de vencer a estreia contra o St. Pauli por 2 a 0, recebeu o Augsburg na Arena Voith e goleou o clube visitante por 4 a 0.