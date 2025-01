Palmeiras x Portuguesa: Alviverde perdeu apenas uma vez nos últimos dez confrontos

O Campeonato Paulista começa nesta quarta-feira, 15/01. Entre os primeiros jogos da competição está o confronto entre Palmeiras e Portuguesa. O jogo acontece às 21h35 no Allianz Parque.

Além de jogar em casa, outro fato conta a favor do Palmeiras na estreia contra a Portuguesa: nos últimos dez confrontos entre as duas equipes, o alviverde só perdeu uma vez.

A última vitória da Portuguesa contra o time do Palestra Itália foi no Brasileirão de 2012, quando a Lusa venceu por 3-0 em casa. Fora isso, foram quatro vitórias do Palmeiras e cinco empates.

Sendo assim, será que o time de Abel Ferreira irá conquistar os três pontos ou a Portuguesa irá quebrar o mau retrospecto?

Palmeiras x Portuguesa: odds para a partida

Analisando as odds das casas de apostas, podemos dizer que o Palmeiras é o franco favorito para vencer a partida. Isso porque a probabilidade da Portuguesa sair com a vitória é de apenas 9,5%.

Confira as cotações para a partida entre Palmeiras e Portuguesa:

Vitória do Palmeiras - 1.23

Empate - 5.40

Vitória da Portuguesa - 10.50

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 15 de janeiro de 2025 às 10 horas.

Nomes de peso

É comum que os técnicos poupem o elenco titular nos campeonatos estaduais. No entanto, a provável escalação de Abel Ferreira conta com nomes importantes como Flaco López, Raphael Veiga e Richard Ríos.

Portanto, vale apostar em um Palmeiras ofensivo. A odd para um jogo com mais de 2.5 gols é 1.77. Confira as odds para gols de jogadores específicos:

Flaco López - 2.38

Raphael Veiga - 2.90

Richard Ríos - 5.40

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 15 de janeiro de 2025 às 10 horas.